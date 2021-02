Tom Cruise returnerer til Norge for ny filminnspilling

Prosjektet har fått tildelt 68,6 millioner kroner.

I fjor sommer var Hollywood-stjernen Tom Cruise (58) i Norge for å spille inn deler av den nye storfilmen «Mission: Impossible 7», og etter alt å dømme vil skuespilleren igjen returnere til Norge for å spille inn den neste filmen i rekken.

Det skriver TV 2, som melder at prosjektet Scorpio onsdag fikk tildelt 68,6 millioner kroner i refusjonsramme fra filminsentivordningen til Norsk Filminstitutt. Det er det samme firmaet som sto bak søknaden med prosjektet Libra, Truenorth Norway, som står oppført som søker. Libra var «Mission: Impossible 7».

Store deler spilles inn Norge

Per Henry Borch i Truenorth Norway forteller til kanalen at detaljene rundt filminnspillingen er hemmelige, men i og med at begge prosjektnavnene går under stjernetegn er det nærliggende å tro at dette avslører en ny utgave i «Mission Impossible»-serien.

Ifølge Borch skal store deler av prosjektet Scorpio spilles inn i Norge.

At Cruise returnerer, kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse. Da han i fjor sommer møtte kulturminister Abid Raja (45) under innspillingen, fortalte han at de etter planen skulle komme tilbake for film nummer åtte.

Samtidig takket han det norske folk.

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk, sa Cruise.

