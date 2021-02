Norwegian-kunder hadde plutselig null cashpoints: Nå forklarer flyselskapet årsaken

Skuespiller Svein Tindberg gikk fra å ha 19.000 til null cashpoints over natten, ifølge hans egen konto. Teknisk feil, sier selskapet.

Etter reward-ordningen til Norwegian ble satt på pause, sto det plutselig null cashpoints på kontoen til mange kunder.

Svein Tindberg, skuespiller ved Det norske teateret, er en av dem som reagerte.

- På grunn av flere avbestilte reiser i fjor, på grunn av korona, hadde jeg 19.000 poeng på Norwegian-kontoen min. Men plutselig var de borte, sier han til Nettavisen.

Norwegians bonuspoeng kalles cashpoints, og et poeng tilsvarer en krone.

Tindberg forteller at han og familien valgte å ikke be om pengene tilbake, men heller ta cashpoints i stedet.

- Vi bruker Norwegian så mye at vi valgte å ta poeng for å støtte dem litt, sier han.

At Norwegian nå fryser reward-programmet, har han full forståelse for nå som selskapet sliter.

- De har min fulle sympati, for jeg har hatt mye glede av dem i mange år, sier Tindberg.

Han ble imidlertid skuffet da han oppdaget at poengene var borte.

- Det er jo ingen å spørre. Det er ikke mulig å nå fram til kundeservice, og chatteroboten skjønner ikke hva vi sier, sier Tindberg.

Flere reagerer

Han er ikke den eneste som reagerte på at det sto null cashpoints på kontoen sin denne uken. Noen har tatt til Twitter for å få ut sin frustrasjon.

«Fikk tilbake litt over 2000 cashpoints på kansellert reise i sommer, nå er 1500 bare fjernet fra kontoen min, utgått står det. Tyveri kaller jeg det», skriver en.

En annen, som skriver på engelsk, at Norwegian går «fra dårlig til verst - til katastrofe». Han forklarer at «vi hadde 36.000 cashpoints - som nå er ned til null på vår konto, mens dere prøver å unngå konkurs», og ber om pengene tilbake.

Pressesjef Tone Næss i Norwegian bekrefter overfor Nettavisen at kundeservice har større pågang når det gjelder Reward-henvendelser nå enn normalt, og at flere klager på at det står at de har null cashpoints.

- Jeg forstår at det er forvirrende, og at mange blir engstelige for at cashpoints er tapt. Men det er ikke tilfelle, sier hun.

Næss påpeker at saldoen er nøyaktig den samme som før, og er ikke påvirket av den midlertidige pausen i reward sine tjenester til Norwegian, som ble innført 1. februar, sier hun.

- Ingen har blitt fratatt cashpoints, understreker hun.

- Teknisk feil

Etter at Norwegian midlertidig stanset reward-programmet, som gjør at kundene foreløpig ikke kan bruke opptjente cashpoints, ble det en feil med nettsidene.

- Det var dessverre en teknisk feil, som nå er rettet, forklarer Næss.

Hun forklarer at feilen kun var på «mine sider» på Norwegian.no, men cashpoints-saldoen har hele tiden vært synlig på Norwegian Reward-siden.

- Det står null der nå, fordi du ikke har mulighet til å tjene eller bruke poengene. Men logger du deg inn på Norwegian reward-siden, vil det stå riktig cashpoint-saldo, sier hun.

Næss påpeker også at medlemmer som har cashpoints som utløper 31. desember 2021, kan få mulighet til å utvide varigheten med ett år.

- De endringene vi gjør nå, gjør vi slik at vi kan fortsette å tilby et enkelt, generøst og transparent Reward-program også i fremtiden.

