Aker BP øker investeringene og utbyttet i 2021

Kjell Inge Røkkes oljeselskap mottok 1,73 milliarder i skatterefusjoner fra staten i fjerde kvartal.

Inntektene til Aker BP krympet fra 3,3 milliarder dollar i 2019 til 2,9 milliarder dollar i 2020. Overskuddet ble redusert fra 141 millioner dollar til 45 millioner dollar i fjor.

I fjerde kvartal beløp inntektene seg til 834 millioner dollar, opp 150 millioner fra tredje kvartal.

Som følge av de midlertidige endringene i den norske petroleumsskatten, som ble vedtatt i Stortinget i juni i fjor, fikk Aker BP utbetalt 201 millioner dollar, eller rundt 1,73 milliarder kroner, i skatterefusjoner i fjerde kvartal.

Samtidig foreslår Aker BP-ledelsen at selskapet skal betale utbytter verdt 3,87 milliarder kroner i 2021 - 215 millioner mer enn i 2020. Selskapet kuttet utbyttet med 50 prosent i fjor for å sikre selskapet økonomisk.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet vil også øke investeringene med mellom 2,2 og 2,3 milliarder dollar - opp 500 millioner dollar fra 2020.

Skriver ned verdier

I forrige uke meldte Aker BP at selskapet ville foreta nedskrivninger verdt 55 millioner dollar, eller rundt 470 millioner kroner, før skatt. Totalt skrev Aker BP ned verdier verdt nær fem milliarder kroner i 2020.

Til grunn for nedskrivningene ligger beregninger for hva Aker BP tror oljeprisen vil være de kommende årene:

Selskapet spår at snittprisen på et fat olje kommer til å være 51,5 dollar fatet i 2021, og at oljeprisen vil være stabil i 2022 (50,2 dollar) og 2023 (49,6 dollar), før den øker til 65 dollar fatet i 2024.

Aker BP økte oljeproduksjonen fra 155.900 fat per dag til 210.700. Gjennom fjerde kvartal økte volumene til 223.100 fat per dag i snitt på grunn av nye produksjonsbrønner på oljefeltene Ærfugl og Alvheim - samt høyere produksjon fra Johan Sverdrup.

I snitt solgte Aker BP oljen sin for 40 dollar fatet i 2020, hele 24 dollar lavere enn i 2019. I fjerde kvartal var salgsprisen i snitt 44,2 dollar.

Har steget på børs

Denne uken endret DNB Markets kursanbefalingen for Aker BP fra hold til kjøp, og satte et kursmål på 250 kroner for aksjen - som onsdag kostet rundt aksjen rundt 224 kroner.

Danske Bank, som også anbefaler kjøp av oljeaksjen, har spådd at aksjen vil stige til 300 kroner. Da vil den i så fall nå nivået fra inngangen til 2020.

