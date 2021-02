Solid vekst for Europris

Koronakrisen har ikke rammet omsetningen til Europris negativt. Selskapet hadde nemlig en sterk vekst i siste kvartal av fjoråret.

Saken oppdateres.

Omsetningen til selskapet hadde en solid økning på 32,8 prosent, fra 1,89 milliarder kroner til 2,52 milliarder kroner.

Salget økte med 31,9 prosent i samme kvartal.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) økte med 50 prosent - til 677 millioner kroner - fra samme periode i fjor.

Netto overskudd økte derimot med hele 70 prosent, fra 217 til 368 millioner kroner.

- De operasjonelle resultatene fortsatte å være sterke i fjerde kvartal, med rekordomsetning og rekordresultat for Europris, skriver Europris-sjef Espen Eldal i kvartalsrapporten.

Han skriver at økt etterspørsel som følge av koronapandemien, i kombinasjon med solid merchandising, var det som bidra til den solide omsetningsøkningen.

- Europris er stolte av innsatsen som alle ansatte har gjort under Covid-19-pandemien, og er klar over det fortsatt vil være behov for ekstra innsats de neste månedene, fortsetter han.

- Europris har styrket sin posisjon i 2020, skriver Eldal.

Det er ingen tvil om at det går godt for selskapet, og det viser også tallene for hele 2020. Omsetningen økte nemlig med 28,5 prosent i fjor. EBITDA økte med 54 prosent til 1,75 milliarder kroner.

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer