Manchester City med full kontroll i 2-0-seieren over Burnley

Manchester City fortsetter å levere varene. Onsdag kveld fikk Burnley kjørt seg mot ligalederen.

BURNLEY - MANCHESTER CITY 0-2:

Manchester City vant onsdag kveld sin niende strake Premier League-kamp da de gjestet Burnley på Turf Moor.

Gabriel Jesus og Raheem Sterling sto for kampens to scoringer, begge satt i den første omgangen.

En som ikke lot seg imponere nevneverdig av hjemmelagets prestasjoner var Premier League-ekspert i TV 2 Erik Thorstvedt.

- Noe så grusomt. Tenk å være ute der å bli så rundspilt, sa blant annet den tidligere målvakten i pausen, tydelig kritisk til det Burnley leverte.

Rett i ledelsen

Kampuret hadde ikke engang vist tre minutter før ballen havnet i nettet bak Burnley-målvakt Nick Pope. En retur på skuddet fra Bernardo Silva havnet på hodet til Jesus som headet gjestene i ledelsen.

City fortsatte å dominere banespillet utover i den første omgangen, og før lagene gikk inn til pause doblet Sterling ledelsen. Ilkay Gundogan ble spilt frem ute på høyrekanten, før han fant 26-åringen inne i feltet som enkelt puttet ballen i mål.

- Først og fremst fantastisk fin fotball, var TV 2-ekspert Jesper Mathisen dom over 2-0-scoringen.

Cruisekontroll

Andre omgang fortsatte i det samme sporet som den første - med City-press.

Først fikk Sterling en stor mulighet alene med Pope, men målvakten reddet med en mesterlig beinparade.

Deretter trodde Riyad Mahrez at han hadde scoret kampens tredje, men VAR-reprisen viste at høyrekanten sto i offside når pasningen fra Jesus ble sendt inn i feltet.

Det ble imidlertid ingen flere mål, og dermed kunne City juble for nok en seier. De lyseblå ligger nå tre poeng over byrival United på toppen av tabellen, med én kamp mindre spilt. Søndag gjester Pep Guardiolas mannskap Liverpool til et virkelig storoppgjør.

For Burnleys del går det derimot dårligere. Sean Dyche og co. ligger på en 16. plass, åtte poeng over Fulham på nedrykksplass.

