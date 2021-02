Jubel for King og Everton

Joshua King debuterte for Everton da klubben fra Merseyside slapp med skrekken på Elland Road.

LEEDS - EVERTON 1-2:

Everton så lenge ut til å ha full kontroll, men måtte virkelig kjempe for alle tre poengene da de vant 2-1 over Leeds onsdag kveld.

De blåkledde fra Merseyside så svært komfortable ut da de ledet 2-0 til pause, men en tidlig scoring av Raphinha i andre omgang tente håpet for hjemmelaget.

Men til tross for voldsomt press og store sjanser fra Leeds, så maktet de ikke å score flere ganger.

Dermed kunne Joshua King og hans nye lagkamerater juble for seieren.

Debut for King



Den norske landslagsspilleren signerte for Everton tirsdag denne uken og fikk sin debut allerede mot Leeds onsdag kveld.

Det ble imidlertid kun cirka åtte minutter på banen for nordmannen som startet oppgjøret på benken.

Fra benken fikk imidlertid King se effektive lagkamerater imponere i førsteomgang.

Everton tok nemlig en tidlig ledelse etter at de blåkledde vartet opp med et strålende angrep. Lucas Digne fant islandske Gylfi Sigurdsson med et godt innlegg fra venstrekanten og islendingen hadde ingen problemer med å sette inn 1-0 for Everton etter bare ni minutter.

Voldsomt Leeds-press



Leeds la press på gjestene utover omgangen, mens Everton jaget kontringer.

Like før pause fikk gjestene hjørnespark og det utnyttet de på best mulig vis da Dominic Calvert-Lewin headet ballen i mål.

Leeds slo imidlertid tilbake like etter pause da Raphinha reduserte etter å ha mottatt ballen av Patrick Bambord.

Hjemmelaget skapte voldsomme utover omgangen, men hadde ikke marginene med seg.

Dermed vant Everton til slutt 2-1.

