Casper Ruud i isolasjon – håper på negativ test torsdag

Få dager før Australian Open skulle starte er det norske tennishåpet og hundrevis av spillere og trenere isolert på grunn av smitte på et av spillerhotellene.

Om lag 520 spillere, trenere og ledere er satt i isolasjon før årets første Grand Slam-turnering begynner. De må avlegge en negativ koronatest før de gjenoppta forberedelsene til turneringen.

En mann som jobbet som frivillig på hotellet Grand Hyatt i Melbourne avla positiv virustest og skal ha vært på vakt senest 29. januar.

– Personen testet negativt 29. januar, men positivt 2. februar. Vi bodde på hotellet fra 16. til 30. januar, så vi må teste oss i dag. Er testene negative, håper vi alt er tilbake som normalt i morgen. Hva som skjer om det kommer positive tester blant spillere og støtteapparat, vet vi ikke, sier trener og pappa Christian Ruud til VG natt til torsdag.

Tapte oppkjøringsturnering

Casper Ruud (22) tapte onsdag andre runde i ATP 250-turneringen, som var oppkjøringen til den viktigere Grand Slam-turneringen som venter om noen dager.

Torsdag blir det ikke bli spilt kamper i Melbourne Park, opplyser arrangøren.

– Vi skulle gjerne hatt den seieren for å få en kamp eller to til før Australian Open. Men Casper føler spillet sitter, og forhåpentligvis får vi trent igjen i morgen. I dag skulle vi uansett ta det litt rolig, sier Christian Ruud.

Tror på turnering som planlagt

Delstatsministeren Daniel Andrews i Victoria forventer at Australian Open blir gjennomført trass det nye smittetilfellet, men sier at det ikke er noen garantier når det gjelder covid-19, skriver The Sydney Morning Herald.

Det er ikke klart om den frivillige medarbeideren er smittet av den engelske virusvarianten, men testresultatene vil være klare fredag, ifølge avisen.

(©NTB)

