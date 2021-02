MDG raser mot Senterpartiet: - Spikeren i kisten

- Det tjener ingen å låse folk i distriktene til dieselbilen.

STORTINGET (Nettavisen): Et flertall i programkomiteen til Senterpartiet (Sp) vil vrake prinsippet om at «forurenser skal betale», ifølge Vårt Land.

Det får MDG-leder Une Aina Bastholm til å slå alarm:

- Dette er ganske sjokkerende, og i så fall spikeren i kisten for Senterpartiets troverdighet som et parti som er opptatt av å stanse klimaendringene, sier hun til Nettavisen.

Les også: Stravrum: Sp kan bli venstresidens klimafornektere

- Urettferdig og korttenkt

Bastholm advarer mot konsekvensene hvis dette skulle gå veien:

- Hvis ledelsen i partiet får det som den vil, så vil Sp stå i spissen for en klimapolitikk som ødelegger mulighetene, velferden og friheten til dagens barn og unge, og det er utrolig urettferdig og korttenkt.

Les også: SV slakter Sps klimapolitikk: - Bekmørkt

Ifølge Bastholm, vil det være enn katastrofe å fravike prinsippet som har vært rådende i Norge i flere tiår:

- Sp vil ikke klare å kutte nok utslipp fort nok dersom folk ikke skal måtte betale for forurensingen de står bak. Sosial omfordeling må skje over skatteseddelen og gjennom målrettede sosiale tiltak, ikke over bensinpumpen, sier hun.

- Det tjener ingen å låse folk i distriktene til dieselbilen

- Det tjener ingen å låse folk i distriktene til dieselbilen, jeg har inntrykk av at mange på grasrota i Sp er enig med oss i MDG om dette.

Bastholm mener Senterpartiet som på mange målinger snuser på 20-tallet, må ta ansvar, også i klimapolitikken.

- MDG samarbeider mye og godt med Sp i lokalpolitikken, og vet at det finnes mange som er oppriktig opptatt av jordas bærekraft og generasjonene etter oss. Der finner vi en helt annen holdning enn den Sp-ledelsen har frontet i det siste.

Se video-intervju med Kaski her:

Uenige om el-biler

Senterpartiet og Senterungdommen setter kampen mot sentralisering øverst på «to do-listen» - men på klimaspørsmål er de uenige.

- Senterungdommen mener vi må bruke avgiftsnivået til et skifte fra diesel- og bensinbiler til el-biler. Det blir veldig rart å skulle stenge døren for el-biler i fremtiden, sier han – og vet det er en brannfakkel i partiet.

Se video-intervju med Torleik Svelle her:

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer