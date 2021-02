FHI holder pressemøte om AstraZeneca-vaksinen

AstraZeneca vil i Norge være anbefalt for personer under 65 år.

Folkehelseinstituttet holder torsdag pressemøte om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca.



FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier AstraZeneca-vaksinen i Norge vil tilbys de under 65 år fordi det er manglende dokumentasjon på virkningene for eldre aldersgrupper.

Når det gjelder AstraZeneca-vaksinen, den tredje koronavaksinen, kunne FHI-direktøren opplyse følgende om hvem som skal få den:

- AstraZeneca vil i Norge være anbefalt for personer under 65 år.

Vaksinen skal gis i to doser, med fire til tolv ukers mellomrom.

Effekten for AstraZeneca-vaksinen ser ut til å være rundt 60 prosent. Studiene som er gjort gjør at det ikke er mulig å si mye om effekten for de over 55 år, ifølge FHI.

Camilla Stoltenberg innledet med å snakke om hvor langt Norge har kommet i sitt vaksinasjonsprogram.

- Denne uken er det sendt ut mer vaksine enn noen av de tidligere ukene. 95.000 doser er sendt ut til kommunene denne uken.

- Til nå er det distribuert i underkant av 200.000 doser til kommunene og spesialisthelsetjenesten, opplyste hun videre.

Kritiske røster har tatt til orde for at områder med høyere smittetrykk må prioriteres først med vaksine. Stoltenberg sa at FHI løpende vil vurdere vaksinestrategien.

- Vi har en vedtatt prioritering som ligger i bunn. Den er dynamisk, og det har vært endringer underveis, blant annet når det gjelder prioritering av helsepesonell, sa hun.

Hun pekte på at det allerede er gjort analyser om endret prioritering geografisk.

- Vaksinasjon er forebyggende og brukes ikke til å slå ned utbrudd. Vi vurderer fortløpende prioriteringene. Inneværende uke gjøres det vurderinger rundt geografi. Det er reelle dilemmaer, sa Stoltenberg.

