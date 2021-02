Gjør som Danmark.

Se sendingen direkte fra klokka 08.15.

- Vi begynner med nyheten om et vaksinepass. Da kan du reise igjen blant annet, men det må være et samarbeid internasjonalt rundt dette. Vi må ha en internasjonal standard på plass. Sverige må også forholde seg andre faktorer, og vi må ha mer kunnskap om vaksinens effekt på smittespredning. Men vi forsterker arbeidet med å få på et plass et digitalt vaksinepass, sa sosialminister Lena Hallengren innledningsvis.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase av vaksineringen, men målet er at alle skal få et digitalt vaksinepass. Det skal være lett å bruke og lett å identifisere seg med, sa Anders Ygeman, som er digitaliseringsminister.

400 millioner kroner

Hallengren tok over ordet igjen og takket svenskenes befolkning som tar vaksinen, og snakket videre om at de skal gi 400 millioner kroner til regionene for at vaksinestrategien skal gå sin gang videre.

- Fra og med neste uke vil vaksineleveransene øke, spesielt nå som vi begynner å få vaksiner fra AstraZeneca, fortalte Hallengren.

Johan Carlsson i Folkhälsomyndigheten presiserte nok en gang at vaksinene skal først gå til risikogruppene, og at den strategien står seg inntil videre.

