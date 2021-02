Vedum angripes fra Venstre: - Viktigere å sanke stemmer enn å ta ansvar

- Dette har fungert for Vedum & Co til nå, sier Venstre som sliter på 1-tallet.

Det egges til klimakamp i Venstre.

Et flertall i Senterpartiets (Sp) programkomite, anført av parlamentarisk leder Marit Arnstad, vil fravike «forurenser betaler-prinsisppet», slik Vårt Land skrev onsdag.

Det har satt sinnene i kok hos SV, MDG og nå Venstre.

- Det er svært, svært kortsiktig, sier Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, til Nettavisen.

Les også: MDG raser mot Senterpartiet: - Spikeren i kisten

- Enkle løsninger - uansett

Han er forundret over at dette kommer fra et parti som skal være så opptatt av norsk landbruk og matproduksjon.

- Det er så avgjørende for landbruket at vi får bukt med de verste klimaendringene. Hvem husker vel ikke tørkesommeren for 2,5 år side, minnes han.

Les også: Stavrum: Sp kan bli venstresidens klimafornektere

- Hvor overrasket er du over at flertall altså støtter Arnstad som mener prinsippet bør fravikes fordi «det ikke tar høyde for sosiale og geografiske konsekvenser»?

- Jeg er ikke overrasket i den forstand at dette føyer seg inn i argumentasjonsrekken til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som jeg mener kjennetegnes av enkle løsninger på komplekse problem.

Les også: SV slakter Sps klimapolitikk: - Bekmørkt

- Vedum fremstiller verden «svart-hvit»

Han er ikke særlig imponert:

- Vedum fremstiller verden «svart-hvit», selv om han nok vet det ikke er slik, mener Breivik.

- Hvorfor gjør han det da?

- Det føyer seg åpenbart inn i en bevisst kommunikasjonsstrategi, hvor man velger å legge seg på en svært populistisk linje med enkle svar på komplekse problem, mener Breivik.

- Fordi folk vil ha enkle svar?

- Ja, åpenbart! Dette har fungert for Vedum & Co, det ser vi på oppslutningen på meningsmålingene. Det virker på meg som at det er viktigere å sanke stemmer enn å ta ansvar for å løse et så alvorlig problem som klima.

Les også: SUL-leder hardt ut mot uttalelse om Vedum: - Jeg ble skikkelig, skikkelig, fuckings forbanna

- Håper fornuften seirer

Venstre-toppen håper «den kollektive fornuften» seirer på landsmøtet og at Sp er enig med Venstre i at vi må gjøre alt som står i vår makt slik at «Moder Jord» overlates til kommende generasjoner i enda bedre stand.

- Det er vi avhengig av! Arnstads argument er det letteste å løse, da må vi gi stimuli, slik at det blir lønnsomt med de grønne og beste løsningene.

Breivik lar det være klinkende klart:

- «At forurenser betaler» skal ikke gjøre livet vanskeligere for noen, men det er helt essensielt for å redusere klimagassutslippene raskt nok. Enten du bor i Ulvik eller på Løkka, skal det være gode, klimavennlige alternativ.

- Det betyr i praksis at vi skal gjøre nullutslippsløsninger billigere og mer lønnsomme enn fossile alternativ, enten det gjelder biler eller maskiner.

- Ja, jeg er urolig

Breivik mener det er særlig viktig at norsk landbruk viser vei:

- Jeg vil gi norsk landbruk honnør slik de viser vei, blant annet gjennom å ha inngått en forpliktende avtale med staten om å redusere klimagassutslippene, så her er det Sp som går baklengs inni fremtiden. Dette handler om arven til fremtidige generasjoner og at tidsvinduet for å stoppe de verste klimaendringene er snaut.

Les også: Refser ny klimaplan: - Uaktuelt å forby bensin- og dieselbiler fra 2025

- Er du urolig for at et flertall kan vinne frem på landsmøtet?

- Ja, klart det! Men det vil være veldig synd med tanke på hvor store Sp er blitt og hvor viktig det er at alle gode krefter drar i samme retning for å løse klima-problemene.

Se intervju med SVs Kari Elisabeth Kaski her:

Sandra Borch: - Altfor høy CO2-avgift

8. januar fikk vi

på hvordan Norge kan kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor de neste ti årene.

Regjeringen vil øke CO2-avgiften fra 590 kroner i dag til 2.000 kroner per tonn i 2030.

Fra 2022 blir det krav om nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og lette varebiler, og fra 2025 vil det gjelde for bybusser. Det vil også bli nullutslippssoner i de store byene.

Sps Sandra Borch uttalte til Nettavisen at hun opplever denne planen som dels urealistisk og at avgiftsøkningen på CO2-avgiften er altfor høy.

- Jeg snakket akkurat med Widerøe, som sier flybransjen vil bli liggende med brukket rygg hvis dette går gjennom.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble