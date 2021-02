Diplomat dømt til 20 år for terrorplanlegging

Skulle sprenge bombe i demonstrasjon med tusenvis av eksiliranere.

I 2018 demonstrerte titusener av eksiliranere i Paris som tilhører NCRI (National Council of Resistance of Iran). Til og med Donald Trumps advokat Rudy Giuliani var til stede i den franske hovedstaden under demonstrasjonen en junidag i 2018. Én som tydeligvis ikke satte pris på NCRIs demonstrasjon var Assadollah Assadi. På den tiden jobbet 49-åringen som diplomat for den iranske ambassaden i Wien, Østerrike.

Ifølge BBC fikk Assadi med seg paret Nasimeh Naami og Amir Saadouni på komplottet. Én tredje person ved navn Merhad Arefani var også involvert. Franske, tyske og belgiske sikkerhetstjenester klarte imidlertid å avverge terroraksjonen gjennom felles innsats.

Naami og Saadouni ble arrestert i Belgia med et halvt kilo sprengstoff, og Arefani ble arrestert i Paris og ble anklaget for å være medskyldig. Hovedpersonen selv ble pågrepet da han var på ferie i Tyskland. Da dommen ble lest opp i Antwerpen, ble diplomaten ansett som hjernen bak den planlagte terroraksjonen, og hans krav om diplomatisk immunitet ble avvist. Aktoratet krevde lovens strengeste straff, men det endte opp med at Assadi ble dømt til 20 år.

