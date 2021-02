Marit Arnstad (Sp) fnyser av den massive klima-kritikken.

Senterpartiet (Sp) er uenige internt om hvilken klimalinje partiet skal legge seg på.

At Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, åpner for å fravike prinsippet om at «forurenser betaler», da hun mener begrepet ikke tar hensyn til geografiske og sosiale konsekvenser av klimaavgifter. Det har satt sinnene i kok på venstresiden.

- Bekmørkt, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Nettavisen.

- Spikeren i kisten, sier Une Aina Bastholm (MDG) til Nettavisen.

- Å gå baklengs inn i fremtiden, sier Terje Breivik til Nettavisen.

Det får Arnstad til å reagere kraftig. Hun sier til Nettavisen at hun vil ha en fornyet klimadebatt.

- MDG stenger for enhver mulighet til en nyansert klimadebatt. Det kan ikke være slik at det er kun er MDG som sitter med fasiten, og at de som ikke er enig med dem, er klimafornektere, sier Arnstad oppgitt til Nettavisen.

Som leder av programkomiteen i Sp, tar hun til orde for å fravike prinsippet om at «forurenser betaler»

- Flate avgifter rammer skjevt både sosialt og geografisk. Det er et faktum at de rammer mye hardere en person med inntekt på 300.000 kroner enn en med millioninntekt, og det må vi kunne snakke om, sier hun.

- Bjørnetjeneste

Arnstad mener det er helt nødvendig å snakke om «flate avgifter».

- Det er både viktig og nødvendig, Sp er ikke imot CO2-avgiften, men vi er imot en tredobling av den slik som regjeringen foreslår, sier hun.

- Hvis det slår geografisk og sosialt urettferdig, er det ikke veien å gå, ifølge henne.

- Det er uklokt å stenge for en slik debatt. Det er å gjøre klimapolitikken en bjørnetjeneste, vi risikerer at den mister oppslutning hos brede grupper i befolkningen dersom den slår urettferdig ut for bransjer som kan tape konkurranseevne til utlandet, for de som tjener minst og de som bor slik til at de ikke har alternativ til bil.

Arnstad etterlyser også konkrete tiltak fra regjeringen.

- Venstres Terje Breivik sier SP må være opptatt av klimapolitikk på grunn av landbruket. Det er vi, men vi ser ikke spor av positive klimatiltak over landbruket i den klimameldingen de la frem 8. januar, sier hun.

- 16.000 bønder skal omstille seg, men hvordan, spør hun – og mener et særskilt fond burde vært etablert øremerket klimaomstilling i landbruket, slik ENOVA i dag er det for industrien, ifølge Arnstad.

- Ble ikke spurt av NRK om å delta i debatt

Arnstad sier til Nettavisen at hun skulle ønske det var større mulighet for å diskutere saker på klimaområdet i stedet for å stemple andre politiske partier.

- Men vi hørte i morges at Sp ikke ville stille til debatt i «Politisk kvarter» på NRK?

- Jeg ble ikke spurt, jeg skulle gjerne deltatt, men fikk ingen telefon fra Ingunn Solheim (programleder, red.anm.), svarer hun.

Nettavisen har vært i kontakt med NRK og Solheim, men avventer tilbakemelding fra den kanten.

Slaget om klimaavgifter vil stå på landsmøtet i begynnelsen av juni, der Senterpartiet kan bli det eneste partiet på venstresiden som ikke står fast på det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler.

Se video-intervju med Kaski her:

