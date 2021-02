WHO-inspektører diskuterer lab-teori med kinesiske myndigheter

Inspektører fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de har hatt «veldig oppriktige» diskusjoner med kinesiske forskere om kilden til pandemien torsdag.

De har blant annet diskutert teorier om at koronaviruset kan være lekket fra et laboratorium. Dette er en av flere teorier om pandemiens opprinnelse, men uten at det er lagt fram bevis for påstanden.

Teoriene som ble diskutert torsdag, ble ikke spesifisert, men WHO-forsker Ben Embarek kaller noen av teoriene irrasjonelle. Han legger til at de ikke kommer til å kaste bort tid på å jakte på de villeste påstandene, og at de vil stole på vitenskap og fakta.

Det er over et år siden koronaviruset først ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan. Siden da har over 100 millioner mennesker blitt smittet og over 2,2 millioner dødd. Kina har blitt kritisert for å ha holdt tilbake informasjon om covid-19-utbruddet, særlig i de tidlige fasene av pandemien.

