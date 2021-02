Milliardsmell for Borten Moe-selskap

Til tross for en god avslutning på 2020, endte året med et underskudd i milliardklassen for Okea.

Oljeselskapet Okea leverte solide resultater i slutten av et beintøft år. I fjerde kvartal i 2020 leverte selskapet driftsinntekter verdt 584 millioner kroner og et resultat før skatt på 410 millioner kroner. - Jeg er veldig glad for våre sterke driftsmessige og finansielle resultater i fjerde kvartal. Solide prestasjoner fra både Draugen og Gjøa gjennom året har resultert i produserte volumer som strekker seg over 16.000 fat per dag både i fjerde kvartal og i snitt i år, sier Okea-sjef Erik Haugane. Inntektene nær halvert I 2020 tjente Okea 1,7 milliarder fra salg av olje og gass. Tilsvarende sum i 2019 var 3 milliarder kroner. Resultat før skatt endte på minus 1,2 milliarder kroner i 2020, noe som er et fall på 1,65 milliarder fra situasjonen i 2019, da selskapet registrerte et overskudd på 419 millioner før skatt. Selskapet har en netto rentebærende gjeld på 1,5 milliarder kroner. I tilsvarende kvartal i fjor var gjelden på 893 millioner kroner. Oljeselskapet Okea ble grunnlagt av blant annet tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og tidligere Det norske-sjef Erik Haugane i 2015. De andre to gründerne var Anton Tronstad og Knut Evensen. Selskapet, som har hovedkontor i Trondheim, startet opp med en startkapital på over en milliard kroner. Det Bermuda-baserte fondet Seacrest er hovedeier med en 46,52 prosents eierandel. Tidligere olje- og energiminister Borten Moe startet med en eierandel på fem prosent, men sitter i dag med rundt en halv prosent av aksjene. I 2019 ble det kjent at Sp-toppen vil bli plattformsjef på Draugen-plattformen i Norskehavet. Produserte mindre olje Oljeproduksjonen ble redusert fra 18.663 fat per dag i 2019 med en realisert oljepris på 56,6 dollar fatet - til 16.147 fat per dag i 2020, med en realisert oljepris på 36,3 dollar per fat. Okea har tro på en oljepris på 65 dollar fatet om fire år, ifølge selskapets egne beregninger. I henhold til skattepakken for oljenæringen som ble vedtatt i Stortinget i juni i fjor, får oljeselskapene som går med underskudd i 2020 eller 2021 utbetalt skattefradraget på underskuddet. Okea fikk utbetalt 210,2 millioner kroner som følge av de midlertidige skatteendringene i 2020. Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble Olje

Ola Borten Moe

