"Norske" Celtic revansjerer seg

Celtic, med norske Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi på laget, tapte hjemmekampen mot St. Mirren så sent som i slutten av forrige måned. Vi tror de revansjerer seg i kveld. Det blir også et av våre holdepunkter på ukens midtukekupong.

Det er seks kamper fra 5. runde i den engelske FA Cupen, én kamp fra Championship, to kamper fra skotsk Premier League, én kamp fra italiensk cup og til slutt to kamper fra den franske cupen på ukens midtukekupong.

Bonuspotten er nå oppe i 2,3 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 18:25. Legg merke til at fire av kampene spilles torsdag.





1. Swansea - Manchester City

De fem første kampene på ukens midtukekupong er hentet fra 5. runde i den engelske FA Cupen. Championship mot Premier League innleder. Sist disse to klubbene møttes var i denne turneringen for to år tilbake. Da endte det med 2-3 seier til Manchester City på samme arena. Swansea vant fredagens toppkamp i Championship med 2-0 hjemme over Norwich og ligger nå på 3. plass i serien, kun to poeng bak Norwich på tabelltopp, med én kamp mindre spilt i tillegg i det som er en trio bestående av Norwich, Brentford og Swansea som har skilt seg ut litt i kampen om direkte opprykk (lag 1-2, mens lag 3-6 må ut i Play Off til våren). De har slått ut Stevenage og divisjonskollega Nottingham på veien hit og står med pene 4-1-0 på de fem siste i serien. Smith kan være tilbake fra skade her.

Manchester City har slått ut Birmingham og Cheltenham i de to første rundene og kommer til Swansea onsdag med ti strake seire og tabelltopp i Premier League etter søndagens imponerende 4-1 seier borte over Liverpool på Anfield Road. Det plasserer Pep Guardiolas mannskap på toppen av tabellen fem poeng foran byrival Manchester United med én kamp til gode. De er klare for kvartfinale med seier her i tillegg til at laget skal ut i ligacup-finale til våren og snart venter 8-delsfinale i Champions League. De Bruyne, Aguero og Ake er fortsatt ute, ellers ser det greit ut.

Vi tror Manchester City tar seg videre og spiller B, selv om vi er fullt klar over at dette kan bli en langt tøffere oppgave enn hva oddsen tilsier på forhånd.

2. Leicester - Brighton

Et reint Premier League-oppgjør. Tilsvarende oppgjør i ligaen like før jul endte med 3-0 seier til Leicester. Hjemmelaget har slått ut både Stoke og Brentford fra Championship på bortebane i de to foregående rundene. De spilte 0-0 borte mot Wolverhampton i ligaen søndag i en kamp der toppscorer Jamie Vardy var tilbake igjen etter et lite skadeopphold da han kom inn fra benken. Ligger på en råsterk 3. plass i Premier League der Liverpool venter til helgen. Praet, Fofana, Castagne og Morgan er på fraværslista til manager Rodgers, mens Ndidi testes.

Brighton har eliminert Newport og Blackpool på veien hit og er inne i en solid periode i ligaen med fine 3-2-0 på de siste fem, noe som har tatt laget opp på 15. plass med 25 poeng og vekk fra bunnstriden. Lørdag spilte de 1-1 borte mot Burnley. Andone, Lamptey, Jahanbakhsh og March er alle ute, mens Propper, Webster og Steele kan rekke oppgjøret.

Vi tror Leicester får jobben gjort på hjemmebane og tar seg til kvartfinalen, selv om det er et Brighton-lag som har funnet formen de møter i kveld. H.

3. Sheffield United - Bristol City

Premier League mot Championship. Sheffield United har slått ut kveldens motstanders byrival Bristol Rovers, samt Plymouth på veien til 5. runde. De er sist i Premier League med sine elleve poeng og styrer mot Championship, men tre seire og tre tap på de siste seks vitner om et lag i klar framgang etter en grusom første halvdel av sesongen. Søndag ga de godtgående Chelsea kamp helt til døra hjemme på Bramall Lane i en kamp de til slutt tapte 1-2. Det skiller dermed tolv poeng opp til trygg grunn. Berge, Robinson, O'Connell og Baldock er fortsatt ute, mens Stevens og Ampadu returnerer.

Bristol City frister til daglig tilværelsen på nivå to i Championship der laget befinner seg på 10. plass med 39 poeng etter 28 spilte kamper. De kommer fra 0-2 tap hjemme mot Cardiff i helgen, lagets tredje strake tap, så avstanden opp til Play Off er nå seks poeng. De har slått ut Portsmouth 2-1 hjemme og Millwall 3-0 borte på veien hit.

Sheffield United ser langt bedre ut nå enn i andre halvdel av fjoråret. Vi lander på H.

4. Everton - Tottenham

Et reint Premier League-møte. Everton vant 1-0 i det omvendte møtet mellom disse to på åpningsdagen tilbake i september i fjor, mens det ble 1-1 i ligaen her sist sesong. Hjemmelaget viser brukbar ligaform med 2-2-1 på de siste fem og spesielt borte har de blå fra Merseyside vært svært solide denne sesongen med 7-2-2 til nå. Lørdag fikk de til slutt med seg ett poeng hjem helt på tampen i 3-3 kampen borte mot Manchester United. De ligger på 7. plass med 37 poeng, men det er kun tre poeng opp til 4. plassen og i tillegg har de to kamper mindre spilt enn lagene foran seg på tabellen. I de to foregående rundene har de slått ut Rotherham med 2-1 etter ekstraomganger og beseiret Sheffield Wednesday med 3-0 - begge på hjemmebane. Allan er trolig tilbake til helgen, mens Gbamin også nærmer seg et comeback. Både Pickford og James Rodriguez må testes nærmere kampstart.

Tottenham har slått ut Marine og Wycombe på veien fram til denne og tok tre viktige poeng i ligaen søndag da svakt plasserte West Bromwich ble slått 2-0 hjemme i hovedstaden etter tre strake tap i forveien. Viktige Harry Kane var tilbake i den kampen etter en liten skade og noterte seg også for én scoring i det oppgjøret. De er dermed på 8. plass i Premier League, ett poeng bak Everton, med én kamp mer spilt. Lo Celso og Reguilon mangler begge, mens Dele Alli er trolig er tilbake. Aurier er usikker.

Tror det skal holde med HU på Goodison Park. Langt i fra umulig at dette ender med ekstraomganger onsdag kveld.

5. Wolverhampton - Southampton

Spilles torsdag. Et reint Premier League-oppgjør. Wolverhampton holdt tabelltreer Leicester til 0-0 på hjemmebane i serien søndag og ligger med det på 14. plass med 27 poeng, men formen siste ti viser nedatgående 1-4-5 og kun én seier. De har slått ut Crystal Palace hjemme og lille Chorley borte på veien fram til 5. runde, men må fortsatt klare seg uten Podence, Jimenez, Otto, Marcal og Boly på grunn av skade. Spesielt toppscorer Jimenez er sårt savnet etter den stygge hodesmellen han pådro seg mot Arsenal i fjor høst. Tilsvarende oppgjør i ligaen i november endte 1-1.

Et skadeskutt og redusert Southampton-lag tapte lørdagens ligakamp 2-3 borte mot Newcastle, lagets femte strake tap, bare dager etter den stygge 0-9 smellen borte mot Manchester United. De har dermed ramlet ned på 12. plass med 29 poeng etter en god start på sesongen. I de to første rundene har de slått ut Shrewsbury og Arsenal, begge hjemme på eget gress. Jankewitz soner, mens Walcott, Obafemi, Smallbone, Diallo og Armstrong er ute med skade. Walker-Pieters kan være tilbake her. Minamino er "cup-tied" og ikke aktuell i denne.

To lag ute av form, der kanskje spesielt gjestene trenger en opptur. Synes det er riktig at hjemmelaget er favoritter og tror man kommer langt med HU i kamp fem.

6. Barnsley - Chelsea

Spilles torsdag. Championship mot Premier League. Sist disse to klubbene møttes i en offisiell kamp var i ligacupen så seint som i september i fjor. Da ble det 6-0 seier til Chelsea hjemme på Stamford Bridge, mens det endte med 1-0 seier til Barnsley her tilbake i 2008 i samme turnering. Barnsleys kamp mot Derby i ligaen lørdag ble utsatt, det betyr at laget ikke har vært i aksjon siden de spilte 0-0 borte mot Nottingham i slutten av forrige måned. Lagets andre strake poengdeling, noe som plasserer de på 12. plass med 36 poeng i øyeblikket. I de to første rundene har de slått ut henholdsvis Tranmere og Norwich på hjemmebane.

Chelsea har slått ut overkommelig motstand i form av Morecambe og Luton, begge på hjemmebane, i de to første rundene og har fått et skikkelig løft etter at manager Thomas Tuchel overtok ansvaret på Stamford Bridge for et par uker tilbake. Søndagens 2-1 seier borte ove Sheffield United betyr 3-1-0 og ti av tolv mulige poeng etter tyskerens inntog i den engelske hovedstaden. Det plasserer de blå på 5. plass med 39 poeng, bare ett poeng bak 4. plassen. Thiago Silva er trolig ute etter skaden han pådro seg mot Tottenham i forrige uke, mens Havertz, Pulisic og Werner alle har et håp om å rekke kampen.

Vi spiller ikke imot Chelsea slik de opptrer om dagen og ender opp med B her.

7. Reading - Brentford

Championship. Det endte 0-3 her sist sesong i en kamp som ble spilt i fjor sommer, mens Brentford vant også det omvendte møtet mellom disse to lagene tidligere i sesongen: 3-1. Reading er nummer fire med 48 poeng før dette toppoppgjøret og blander seg inn i kampen om direkte opprykk for alvor dersom det skulle bli seier i kveld. Pene 4-3-0 på de sju siste. Lørdag spilte de 0-0 borte mot Stoke. Lag 1-2 rykker som kjent direkte opp, mens 3-6 spiller Play Off til våren. Hjemme har det blitt 9-0 til nå.

Brentford viser kanonform om dagen med 8-2-0 på de siste ti ligakampene, noe som plasserer laget på 2. plass med 54 poeng. Med ett poeng i kveld betyr det tabelltopp for laget som kommer fra en sterk 4-1 seier borte over Middlesbrough i helgen. 7-4-2 borte gjør dem også til ligaens nest beste bortelag.

Brentford går som toget og får tipset i toppkampen, men det blir UB på begge de to kupongforslagene våre.

8. Kilmarnock - Motherwell

De to neste kampene kommer fra skotsk Premier League. Tilsvarende oppgjør tidligere i sesongen endte 0-3 i oktober i fjor, mens Kilmarnock slo tilbake og vant 2-0 da de gjestet Motherwell i romjula. Hjemmelaget viser grusom form om dagen med fem strake tap og kommer fra 0-2 tap borte mot St. Mirren i helgen. De ligger med det på 10. plass med 24 poeng, ett foran Ross County på kvalik mens det er fire ned til Hamilton på direkte nedrykk. Hjemme har det blitt 4-2-7.

Gjestene fra Motherwell ligger plassen foran vertene med ett poeng mer og har i tillegg én kamp mindre spilt. De har to seire og to tap på sine siste fire. Lørdag røk de 1-2 borte mot et Celtic-lag som har skuffet denne sesongen. 3-4-6 borte.

Denne kampen synes vi ser så vrien ut at den må helgarderes. HUB på begge kupongforslagene.

9. St. Mirren - Celtic

Det endte 1-2 her tidlig i sesongen, mens St. Mirren slo tilbake og vant 2-1 i Glasgow på Celtic Park i slutten av januar. Hjemmelaget er på en 6. plass med 32 poeng og har vunnet tre av sine siste fire (3-0-1). Lørdag slo de Kilmarnock 2-1 hjemme på eget gress. Totalt har det blitt 3-4-5 her så langt denne sesongen, mens nesten halvparten av alle bortekampene til nå har endt med full pott.

Celtic har vært en liten skuffelse til nå denne sesongen. Laget er riktignok oppe på 2. plass (55 poeng), men ligger allerede 21 poeng (!) bak byrival Rangers med to kamper mindre spilt. Lørdag slo de Motherwell 2-1 hjemme, lagets tredje seier på de fire siste. Kristoffer Ajer startet som vanlig sist, mens Mohamed Elyounoussi startet på benken.

Det kommer vanskeligere kamper lenger ned på kupongen, så vi krysser fingrene for at Celtic fortsetter på den positive trenden og vinner denne. B.

10. Atalanta - Napoli

Italiensk cup, semifinale. 2. kamp. Vinneren her møter Juventus i finalen. Det endte 0-0 i første kamp i Napoli for en uke tilbake, mens det ble 2-0 i ligaen her i fjor. Hjemmelaget er på samme poengsum som gjestene i ligaen (37), men dårligere målforskjell plasserer dem bak med én kamp mer spilt. De kommer fra 3-3 hjemme mot Torino lørdag, men er fortsatt med i kampen om en topp fire-plassering for alvor.

Napoli har med seg 0-0 på hjemmebane fra første oppgjør sist uke og er nå bare én kamp unna cupfinalen i Italia. De har tre seire og to tap på de fem siste i ligaen - lørdag røk de 1-2 borte mot Genoa. Det plasserer laget på 6. plass med samme poengsum som vertene.

Vi endte opp med H på 96-rekkeren, men vi halvgarderer semifinalen på det største forslaget. HU.

11. Sochaux - Saint-Etienne

De to siste kampene på kupongen er hentet fra den franske cupen. Spilles torsdag. 16-delsfinale. Sist disse to klubbene møttes i en offisiell kamp var tilbake i 2014. Sochaux befinner seg til daglig på nivå to i Frankrike der laget er på 7. plass med 32 poeng i øyeblikket. Fredag slo de svakt plasserte Chambly hele 4-1 borte. Formen siste fem: 1-1-3.

Saint-Etienne er nummer 15 på tabellen i Ligue 1 med 26 poeng, sju foran Nantes på 18. plassen som gir kvalik. De har våknet til live igjen med 2-1-0 og sju av ni mulige poeng på de tre siste etter tre strake nederlag før det. Søndag slo de Metz 1-0 hjemme. Debuchy, Macon, Gabriel, Sissoko og Retsos sto alle over i helgen, men det er et lite håp om at noen av disse rekker dette oppgjøret.

Naturlig at gjestene er favoritter, men med tanke på at denne kampen spilles torsdag og man ikke har lagoppstillinger å gå etter når bongen komponeres er det vanskelig å vite hva disse to lagene legger i cupen på et så tidlig tidspunkt. UB kan muligens være nok, men på det største forslaget helgarderer vi. HUB.

12. Angers - Rennes

Fransk Cup. Spilles torsdag. 16-delsfinale. To lag fra øverste nivå. Angers vant 2-1 i Rennes i det omvendte møtet mellom disse to i ligaen tidligere i sesongen. Angers er oppe på en finfin 8. plass i ligaen med 34 poeng, men formen på de siste fem viser 1-1-3 og fire tap på de siste seks etter en langt bedre start på sesongen. Søndag røk de 0-3 borte mot Nice. Pavlovic, Bahoken, Ebosse og Alioui mangler.

Rennes ser langt bedre ut nå enn tidligere i sesongen og har kun ett tap på de siste ti i den franske toppdivisjonen: 5-4-1. Det plasserer laget på 5. plass med 38 poeng etter to strake poengdelinger på rappen. Lørdag spilte de 0-0 borte mot tabellnabo Lens. Tait og Niang er begge ute.

Det er alltid et spørsmål hva disse klubbene legger i cupen. Det blir UB på 96-rekkeren og helgardering på 432-rekkeren.

