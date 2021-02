Forsvaret vil vaksinere norsk militærpersonell i Afghanistan

Rundt 200 av Forsvarets personell i Afghanistan skal vaksineres mot covid-19, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

– Forsvaret får vaksiner både til det personellet som er i Afghanistan nå og til personellet som skal reise ned litt seinere i vinter/vår. Til sammen er det snakk om vaksiner til om lag 200 personer, sier Bakke-Jensen til VG.

Onsdag skrev VG at en norsk soldat ved det militære sykehuset i Kabul har fått påvist covid-19-smitte. Torsdag skrev Forsvarets forum om ytterligere ett tilfelle blant personellet.

Nå skal personellet vaksineres så raskt det er praktisk mulig. Forsvarsministeren sier at et større smitteutbrudd blant det norske personellet kan få alvorlige følger for deres evne til å utføre sine oppgaver, og at det kan påvirke sikkerhetssituasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å avgi vaksinedoser, og det er FHI som vurderer hvilken vaksine som skal gis.

