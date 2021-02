Jorginho-straffe sikret Chelsea-seier over Tottenham

Tottenhams prestasjoner i første omgang i 0-1-tapet for Chelsea skapte reaksjoner.

TOTTENHAM - CHELSEA 0-1:

Chelsea passerte Tottenham på tabellen etter å ha slått hvittrøyene 1-0 på Tottenham Hotspur Stadium torsdag kveld.

Jorginho scoret kampens eneste mål fra krittmerket halvveis ut i første omgang.

- Vi visste det ville bli en tøff kamp i derbyet, men vi jobbet hardt, skapte sjanser og fortjente seieren, sier matchvinneren til BT Sport etter kampen.

- Aldri virket mer utdatert

For spesielt i den første omgangen dominerte Thomas Tuchels menn fullstendig. De aller fleste reaksjonene kom imidlertid da i retning Jose Mourinho og Tottenham.

- Chelsea dominerer ballbesittelsen så mye at det nesten er flaut, skrev The Mirror-journalist John Cross på Twitter allerede 15 minutter ut i kampen.

Også anker i TV 2s Premier League-studio Jon Hartvig Børrestad lot seg forbause underveis i den første omgangen, og var tydelig kritisk til Spurs' manager.

- Mourinho har vel aldri virket mer utdatert enn de første 40 her. Rundspilt av Chelsa. Hva skal den rutinerte portugiseren gjøre i pausen nå? Mitt tips er at han velger å sette Moura på og laget blir enda litt svakere, twitret Børrestad.

- På tide for Tottenham å møte opp, var Jan Aage Fjørtofts klare beskjed like etter 1-0-scoringen.

Straffespark

Chelsea presset Tottenham fra første sekund, og fikk uttelling halvveis ut i den første omgangen. En liggende Eric Dier sparket ned Timo Werner inne i eget felt, og fra ellevemeteren var Jorginho sikker.

- Klønete og totalt unødvendig av Dier, sa Erik Huseklepp i Premier League-studio om stopperens inngripen.

Til tross for et stort spillermessig overtak, kom imidlertid ikke Tuchels menn til flere store muligheter.

Dermed gikk lagene inn til pause på stillingen 0-1.

I andre omgang var Tottenham farlige frempå ved et par anledninger, men uten å sette Edouard Mendy i Chelsea-buret på de aller største prøvene.

Carlos Vinicius fikk imidlertid en stor mulighet til å utligne for vertene like før slutt, men dessverre for hvittrøyene gikk brasilianerens heading like til side.

Dermed kunne Chelsea ta til takke med tre poeng, og klatret opp til en 6. plass på tabellen. Blåtrøyene ligger nå tre poeng over torsdagens motstander, med én kamp mer spilt.

Begge lag skal allerede i aksjon på søndag igjen. Da tar Tottenham imot West Bromwich, mens Chelsea skal besøke Sheffield United.

