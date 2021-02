Harald Rønneberg klinte til med Ane Dahl Torp på TV: – Ufattelig kleint

Harald Rønneberg forteller at det uvanlige møtet hadde stor betydning for «Senkveld»-suksessen: - Da skjedde det noe.

Fredag er både programleder Harald Rønneberg (47) og skuespiller Ane Dahl Torp (45) gjester i «Lindmo» på NRK, og i den anledning mimrer programleder Anne Lindmo (50) tilbake til duoens aller første møte – som fant sted i 2003.

Den gang var «Senkveld» inne i sin første sesong, og Rønneberg og makkeren Thomas Numme (50) hadde ikke helt klart å etablere programmets form. Rønneberg hadde heller ikke startet med sine velkjente innslag der han stadig prøvde seg på ting han ikke kunne på daværende tidspunkt.

Derimot ble sistnevnte konsept på sett og vis sparket i gang da 47-åringen skulle spille inn en kyssescene.

Se et klipp fra den aktuelle kyssescenen i videoen under:

Hadde aldri møttes for

Det var nettopp Ane Dahl Torp som spilte mot Harald Rønneberg i scenen han på «Lindmo» beskriver som «noe av det flaueste han kunne se for seg». Han husker dagen godt.

– Den dagen ble fryktelig svett på jobb, ganske lenge, sier han til programleder Anne Lindmo – og legger til at han ikke fikk møte Ane Dahl Torp før kyssescenen skulle spilles inn.

Derfor ble han sittende på en café før han gikk opp i Slottsparken der det var rigget til med et piknik-teppe og kameracrew. Der satt Ane Dahl Torp og ventet på at de skulle spille inn det Rønneberg sier var «ufattelig klein scene».

Se et utdrag fra kyssescenen i videoen høyere opp i saken!



– Da skjedde det noe

Ifølge Harald Rønneberg fikk scenen med Ane Dahl Torp god respons fra «Senkveld»-seerne.

– Det var fantastisk, for det er ikke noen hemmelighet at vår første «Senkveld»-sesong var rimelig variabel. Vi hadde ikke helt funnet formen, i hvert fall ikke på innslag, men da vi viste det her, da skjedde det noe, minnes Harald Rønneberg.

Brått kjente seerne seg igjen, forteller han.

– De forsto meg, at alle kunne forstå at dette var kleint. Så de kjente seg igjen i det. Så jeg husker jeg fikk tilbakemelding: Ja ja, han kysser som en ku – men han gir alt, ler Rønneberg.

Se hele «Lindmo»-intervjuet på NRK fredag klokken 21.40.

Enorm suksess

Selv om Rønneberg selv sier at den første sesongen av «Senkveld» var «rimelig variabel», ble det omsider en enorm tv-suksess. I hele 15 år, gjennom 30 sesonger og 435 programmer, ledet han programmet med Thomas Numme.

I 2018 ga de seg, og stafettpinnen gikk da over til Stian Blipp (31) og Helene Olafsen (30).

Opp gjennom årene sto Rønneberg og Numme for flere minneverdige tv-øyeblikk, og samme året som de ga seg med «Senkveld» mottok duoen også Gullrutens hederspris.

– Vi er jo altfor unge til å få denne! Betyr dette at vi er ferdig? sa Rønneberg fra scenen i Grieghallen den gang.

Ferdige var de derimot ikke. Numme returnerte til tv-skjermen med programmet «Casa Numme» sammen med kona i fjor, mens Rønneberg er aktuell med «Helt Harald».

