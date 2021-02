Trygve Slagsvold Vedum: -MDG får ikke innflytelse over oljepolitikken

Sp-lederen garanterer at MDG ikke skal få avgjørende innflytelse på norsk olje- og gasspolitikk med ham rundt Kongens bord.

Det er høyst uklart hvem som vil regjere i en eventuell ny regjering til høsten.

Les også: MDG raser mot Senterpartiet: - Spikeren i kisten

Klimakampen viser at partiene har en svært ulik tilnærming til oljenæringen, noe som bekymrer olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun sier til NRK at hun frykter for konsekvensene dersom Senterpartiet må ha støtte fra MDG for å komme i regjering med Arbeiderpartiet (Ap).

Det trenger hun ikke bekymre seg for, ifølge Trygve Slagsvold Vedum, som avviser at MDG vil få innflytelse på denne sektoren.

– Vi må ha en langsiktig forvaltning av de store naturressursene vi har som skaper arbeid og verdiutvikling i Norge. Også er det den enorme kunnskapen vi har, hos ingeniørene og de flinke fagfolkene, som også gjør at vi kan begynne å fange og lagre CO₂ på norsk sokkel. Som gjør at vi kan begynne å produsere hydrogen, at vi kan produsere havvindmøller langt til havs. Det er nettopp når vi ser det fantastiske fagmiljøet vi har at vi også kan skape nye verdier og nye arbeidsplasser som er svaret på mange av de klimautfordringene vi har, sier Vedum til kanalen.

Les også: Har fått massiv kritikk. Nå slår hun knallhardt tilbake

MDGs talsperson, Une Aina Bastholm, fnyser av avvisningen og beskriver den som «arrogant».

Senterpartiet fikk massiv kritikk fra både MDG, SV og Venstre, etter nyheten om at et flertall i programkomiteen vil vrake prinsippet om at «forurenser må betale».

- Bekmørkt, sa Kari Elisabeth Kaski (SV) til Nettavisen.

- Spikeren i kisten, tordnet Une Aina Bastholm (MDG) til Nettavisen.

- Å gå baklengs inn i fremtiden, sa Terje Breivik til Nettavisen.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble