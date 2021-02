Norske Andreas (16) debuterte i Superligaen i Danmark: - Mer enn godkjent

16-åringen startet for FC Nordsjælland hjemme mot storklubben Brøndby.

I torsdagens Superliga-kamp mellom FC Nordsjælland og Brøndby fikk en 16 år gammel nordmann sjansen fra start. Stortalentet Andreas Schjelderup fra Bodø forlot barndomsklubben Glimt til fordel for den danske klubben sommeren 2020.

Allerede et halvt år senere har han fått sine første minutter for seniorlaget på det høyeste nivået i Danmark.

Lokalavisen AN har fulgt utviklingen til Schjelderup tett i flere år allerede. De skriver at unggutten ikke fikk muligheten for Glimts andrelag i 2019, 15 år gammel, noe som skal ha skapt heftige diskusjoner internt hos den regjerende norske seriemesteren. På det tidspunktet var Schjelderup allerede jaktet av klubber som Juventus, Atalanta, Bayern München, Liverpool, Leeds samt flere nederlandske, belgiske, danske og spanske klubber, skriver avisen.

Hovedtrener Kjetil Knutsen skal selv ha involvert seg for å overtale stortalentet om å bli værende på Aspmyra, men våren 2020 tok han valget om å forlate Bodø og flytte til Danmark.

- Mer enn godkjent debut

Torsdag kveld fikk han altså debuten for FC Nordsjælland hjemme mot serieleder Brøndby. Schjelderup startet kampen i en offensiv kantrolle og markerte seg tidlig med en pasning til det 18 år gamle ghanesiske supertalentet Kamal-Deen Sulemana, som på sin side avsluttet i stolpen. Brøndby tok ledelsen like etter ved svenske Simon Hedlund.

16 år gamle Schelderup viste seg frem utover i kampen, men slet i likhet med lagkameratene å bryte ned et kompakt bortelag på Right to Dream Park i Farum. Schjelderup ble byttet ut etter 64 minutter i sin proffdebut og var utifra tv-bildene noe skuffet over nettopp det. Brøndby vant til slutt kampen 1-0, men etter kampen var Nordsjællands trener Flemming Pedersen fornøyd med det han fikk se fra sin norske 16-åring.

- Det var mer enn godkjent. Vi har kun sett han på seniornivå i treningskamper mot 1. divisjonslag. Det er både en fysisk og tempomessig forskjell til Superligaen, men han er dyktig til å finne rom og man kan tydelig se hans driv med ballen og gode blikk for spillet, sier treneren til Nordsjællands hjemmesider etter kampen, før han fortsetter.

- Vi kan se visjonene, men han skal få lov til å vokse. Han får en eksponentiell utvikling i løpet av våren 2021, fortsetter Pedersen.

Ulrik Yttergård Jensen startet også oppgjøret i forsvaret til Nordsjælland. Sigurd Rosted spilte hele kampen for Brøndby, mens Tobias Børkeeiet kom inn som innbytter etter 72 minutter.

Talentfabrikk

Nordsjælland har et tett samarbeid med et av Afrikas beste akademier, Right to Dream. Bak prosjektet står engelske Tom Vernon som tidligere har jobbet som speider for Manchester United. Akademiet har base i Ghana og produserer stortalenter på løpende bånd, som igjen Nordsjælland nyter godt av.

I juli 2020 solgte klubben blant annet 20 år gamle Mohammes Kudus til Ajax for nesten 100 millioner kroner.

I januar sikret Vernon en avtale med det egyptiske konglomeratet Mansour Group. Avtalen sikret nesten én milliard kroner for å utvikle modellen videre, samt starte prosessen med å kjøpe en klubb i Storbritannia, skriver Cityam.com.

Nordsjælland er et av Europas yngste lag der nesten 80 prosent av spillerne har kommet gjennom det danske eller ghanesiske akademiet.

