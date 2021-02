Bildene av IS-mor og barna ryster Sverige: Nå er hun hjemme igjen

Kvinnen reiste med ektemann og fem barn til Syria. Nå har hun kommet tilbake - med bare to av barna. Svensk TV advarer mot «svært ubehagelige bilder» i sin reportasje.

Den 48 år gamle svenske IS-kvinnen er blant fremmedkrigerne som har vært lengst i Syria. Hun ble radikalisert og omvendt til islam tidlig. Svenske SVT har publisert private bilder som viser hennes barn som barnesoldater i Syria.

Hun kom tilbake til Sverige i desember 2020, og etterforskes nå for krigsforbrytelser og tvangsekteskap. Kvinnen nekter for å ha begått lovbrudd.

- Jeg tror alle som ser på disse bildene reagerer veldig sterkt på å se unge barn i krig og som håndterer våpen på denne måten. Men også at de er så utsatt. Som påtaleansvarlig tenker jeg at dette kan være straffbart. Vi vet at IS har brukt barnesoldater og det er ulovlig å bruke barnesoldater.

Enke og gift på nytt

Det sier etterforskningsleder Reeva Devgun til SVT, etter å ha sett bildene som SVT besitter. Hun ønsker ikke å kommentere til SVT hva kvinnen eventuelt vil bli tiltalt for.

I 2013 reiste hun til IS-kontrollerte Syria med ektemannen og fem barn på 5 (tvillinger), 10, 12 og 14 år.

Ektemannen døde i 2013 i Syria. Kvinnen giftet seg på nytt og fikk flere barn. Da hun kom tilbake til Sverige, hadde hun med seg to barn.

Drept og giftet bort

Skjebnen til alle barna er foreløpig ikke kjent.

I likhet med mange IS-barn, ble sønnene fostret opp til å bli barnesoldater for IS, og minst to av dem ble drept i krigshandlinger. Hun etterforskes også for å ha giftet bort flere døtre. En datter skal ha vært 12 år gammel da hun ble giftet bort.

Kvinnen har mistet omsorgen for de to barna hun hadde med tilbake. Ifølge henne, hadde ikke barna lidd nød i Syria. Ifølge dommen, har de opplevd flere traumatiske hendelser i sine unge liv.

