Alle snakker om kulda - nå kommer vinden

- Kraftigst vind blir det i nord og aller lengst i sør, sier meteorologen.

Kombinasjonen av høytrykk over Norskehavet og lavtrykk over Russland sørger for at iskald luft fra Sibir nå presses ned og inn over store deler av Norge, og kulda ser ut til å vare i minst en uke til, ifølge meteorologen.

Fredag morgen ble det målt minus 35,1 grader på Leirflaten målestasjon i Sel kommune (599 meter over havet), minus 34 grader i Hovden i Setesdalen og minus 32,3 grader i Røros.

- Det er fortsatt sprengkaldt, men ikke så kaldt som forrige natt, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

- Skal blåse litt

Denne helga byr varselet på mer enn minusgrader, nemlig vind opp i kuling styrke.

- Det skal blåse litt, ikke mye, men det er dette med kombinasjonen av vind og kulde og følt temperatur, sier Moxnes til Nettavisen.

Meteorologenes omregningstabell viser for eksempel at kombinasjonen liten kuling og minus 7 grader, gjør at temperaturen oppleves som minus 15.

- Kraftigst vind blir det i nord og aller lengst i sør, skriver Meteorologisk institutt på Twitter fredag og kommer med følgende advarsel:

- Med den kulda vi har en del steder nå, så skal det ikke mye vind til før den følte temperaturen blir veldig lav!

Moxnes sier Nord-Norge vil oppleve liten til stiv kuling, mens Sør-Norge stort sett får en rolig værtype, men at noen steder, som på sørspissen av Agder, kan få stiv kuling på utsatte steder.

Mens Norge har mye fint og kaldt vær, er det lavtrykk og kulde som dominerer mange andre steder i Europa.

- Alle lavtrykkene går inn over Europa, så vi går ikke glipp av noe, sier Moxnes med et smil over telefonen.

Farevarsel for stiv kuling

Foreløpig er det sendt ut ett farevarsel for vind. Det gjelder på kyststrekningen Oksøy-Lindesnes fra fredag klokka 15.

Se oppdaterte farevarsler på yr.no

Her ventes nordøst forbigående stiv kuling, 15 meter per sekund.

- Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt, heter det i varselet på yr.no.

Skogbrannfare og kanskje litt snø

Kanskje noe mer overraskende på lista over farevarsler er varselet for skogbrannfare i Nordland, nærmere bestemt i Salten. Her kan det fort oppstå gress- og lyngbrann i snøfrie områder.

- Noen områder i Norge kan få litt påfyll av snø i helgen, spesielt Troms og Finnmark. Det kan også komme noen byger lenger sør, og det vil være etterlengtet i Nordland med tørken. Ut i neste uke kan det drysse litt lett med snø Østafjells, men det er ikke mye, sier statsmeteorologen.

