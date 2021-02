Tar oppgjør med negativ sosial kontroll: - Tvang og vold får man begrave

Ungdomsparlamentets Arina Aamir er tydelig på hva nå regjeringen må gjøre for innvandrerungdom.

- Ukultur som tvang og vold får man begrave langt vekke, for det har ingenting i det norske samfunnet å gjøre, sier Arina Aamir (15) fra Stovner i Oslo.

Hun er politiker i Unge Høyre og leder for mangfold- og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet. Når regjeringen nå jobber med ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, er Aamir blant de som har kommet med innspill.

- Folk tror jeg er imot minoritetskultur, men det er jeg jo ikke. Jeg er bare imot ukultur, sier Aamir.

Blant annet ønsker hun et større fokus på å lære nyankomne til Norge at det ikke er greit å bruke fysisk avstraffelse i oppdragelsen.

Ønsker megling mellom foreldre og barn

Hun mener også at et lavterskeltilbud for mekling mellom barn og voksne, vil kunne løse mange problemer knyttet til sosial kontroll, før de blir så alvorlige at politiet blir innvolvert.

Hun er tredje generasjon innvandrer, og lever godt med bena godt plantet i en norsk og en pakistansk kultur. Likevel er det mange unge som sliter med krysspress mellom norsk kultur og hjemmekultur.

I en spørreundersøkelse utført i 2016, og gjengitt i denne Fafo-rapporten om sosial kontroll fra 2019, kommer det fram at 29 prosent av jenter med pakistansk bakgrunn i første året på videregående skole i Oslo og Akershus hadde foreldre som ikke ønsket at de skulle være sammen med noen av det motsatte kjønn på fritiden, uten at det er voksne til stede.

Kampen mot tvangsekteskap

Aamir er også opptatt av tvangsekteskap, og er glad for at Stortinget nå vil vedta lov mot søskenbarnekteskap.

- Forbud mot søskenbarnekteskap er veldig viktig i kampen mot tvangsekteskap. En viktig årsak til tvangsekteskap er jo at familier i Norge ønsker å hjelpe andre familiemedlemmer hit. Når den muligheten blir borte, så blir det ikke lenger noen grunn til å tvangsgifte bort barna, sier hun. Les også hennes leserinnlegg i Nettavisen om temaet: Slutt på søskenbarnekteskap - nå!

- Har for lite kunnskap

- Jeg er helt enig. Det hadde vært veldig bra hvis hjelpeapparat kunne hjulpet med forebygging på et tidlig stadie, sier Kjetil Friisø Ramborg i Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Han er spesialist på tverrkulturelle utfordringer, psykisk helse- og psykososialt arbeid blant flyktninger og minoriteter.

- Familievernkontoret skal egentlig kunne gi et slikt tilbud i dag, men det er nok for lite erfaring og kompetanse om krysskulturelle problemstillinger. Mange familier føler nok også at familievernkontoret har for tette bånd til politi og barnevern. Når disse instansene blir involvert, så kan tiltakene bli mer drastiske, sier han og legger til at det er derfor det er viktig med tidlig intervensjon og lavterskeltiltak.

- Vil barnas beste

Friisø Ramborg sier at foreldre som regel vil barnas beste, men at usikkerheten på den norske kulturen, gjør at de tvinger barna til å gjøre ting de ikke vil. I tillegg kommer mange flyktninger fra kulturer der bruk av vold i oppdragelsen er mer vanlig.

Han påpeker at det aller viktigste er å styrke kunnskapen til foreldre, og jobbe forebyggende med relasjonen mellom barn og foreldre, slik at det ikke oppstår for stor konflikt.

- Å bryte med familien, betyr ofte at de mister hele sitt sosiale nettverk. Norske myndigheter kan gi barn masse rettigheter, men vi kan ikke gi disse barna et nytt sosialt nettverk hvis de må bryte med familien. Derfor ser vi også at mange unge som rømmer fra familiene og flytter til ukjent adresse, ofte vender tilbake til familien og trekker anmeldelser, sier han.

