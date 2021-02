Utslitt etter «Mesternes mester»: – Sov hele dagen da jeg kom hjem

«Mesternes mester» går mot slutten.

I årets siste nattest på «Mesternes mester» sto det til slutt mellom Anne Margrethe Hausken Nordberg (45) og Synnøve Solemdal (31), der kun én fikk fortsette i TV-konkurransen.

Det var Hausken Nordberg som havnet nederst på resultatlisten i temaet koordinasjon, mens Solemdal lå nest nederst. Den tidligere orienteringsløperen gjorde det samme som andre har gjort i ukene før henne, og valgte den nest dårligste til nattesten. Det synes Solemdal at var rettferdig.

– Jeg hadde en veldig følelse av at det kom til å bli meg. Det hadde ikke vært noe rettferdig hvis hun valgte en av de andre, forteller den tidligere skiskytteren overfor Nettavisen.

Hun måtte til slutt se seg slått av konkurrenten i nattesten.

– Hun var bedre enn meg

Solemdal opplevde det som helt greit å ryke i nattesten, men erkjenner at følelsene endret seg litt etterpå.

– Akkurat der og da syntes jeg det gikk helt greit, jeg følte at jeg hadde kommet langt. Men etterpå har jeg tenkt at det hadde vært artig å komme enda lenger, sier hun lattermildt.

– Men jeg må innrømme at jeg tenkte at jeg var den svakeste inn i den nattesten, så det var veldig fortjent at Anne Margrethe gikk videre. Jeg ga det jeg kunne, men hun var rett og slett bedre enn meg den dagen, legger 31-åringen til.

Solemdal er naturlig nok et konkurransemenneske, og hadde et ønske om å komme så langt som mulig. Hun forteller imidlertid at det er langt vanskeligere å konkurrere og gå inn for å vinne i «Mesternes mester» enn i egen idrett.

– Jeg ga alt i alle konkurranser, men vi er jo vant til å vite hva vi skal og forberede oss til fingerspissene. Det kan man ikke i «Mesternes mester», for da får vi ikke vite hva vi skal gjøre før vi skal gjøre det. Så sånn sett blir det ikke det samme innbitte konkurranseinstinktet, for brått kan man få øvelser man ikke er så god på, forteller hun til Nettavisen.

– Sånn som da vi skulle telle inni oss til ti minutter, da gikk det litt på flaks, sier hun og ler.

God kontakt med deltakerne

Alt i alt er Solemdal godt fornøyd med tiden hun fikk på «Mesternes mester». Hun er spesielt takknemlig for alle nye bekjentskap og tiden alle deltakerne fikk tilbrakt sammen.

– Vi ble en veldig god gjeng. Fra å nesten aldri ha møtt hverandre før, satt vi i bussen på vei hjem og snakket om at det var rart at vi ikke skulle spise frokost sammen dagen etter, sier hun – og legger til at de fortsatt har god kontakt.

– Vi ble jo kjent på turbo. Men det er veldig synd at vi ikke kan treffes i denne perioden. Vi har et håp om at vi kanskje kan møtes og se finalen sammen, om mulig utendørs, men vi får se. Vi har allerede avlyst flere ting, forteller 31-åringen.

Den tidligere skiskytteren trivdes såpass godt på «Mesternes mester» at hun gjerne skulle holdt på et helt år.

– Innspillingen burde blitt fordelt utover året, ler hun.

– Å lage TV er slitsomt

Etter at hun forlot konkurransen, flyttet Solemdal inn på Nes Verk sammen med de andre utslåtte deltakerne.

Da hun omsider kom hjem til Oslo igjen, var hun sliten.

– Vi var jo i karantene, også var vi i det huset i tre uker, så på slutten gledet jeg meg veldig til å bare gå på butikken. Gjøre noe selv. Så da jeg reiste hjem var jeg veldig sliten, og jeg sov egentlig hele den første dagen. Jeg måtte lande litt, sier hun.

Solemdal, som ikke er vant med TV-produksjoner fra før av, er overrasket over hvor mye som ligger bak.

– Konkurransen var egentlig det minst slitsomme. Det å lage TV er slitsomt, det var jeg ikke forberedt på, ler hun.

