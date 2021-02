Will Ferrell kommer med stadig flere stikk til Norge. Nå har Olaf, i tillegg til Erna, fått nok. Se video over.

Hollywood-stjernen Will Ferrell har fått mye oppmerksomhet for sitt «hat» mot Norge. Videoene er en del av en reklameserie fra General Motors, i oppspillet mot Super Bowl - som spilles søndag - og har fått mye oppmerksomhet her hjemme.

Selv statsminister Erna Solberg valgte å svare.

Nå har også «Olaf» svart, og det er ikke den siste videoen i rekken ...

Hvilken synes du er morsomst? Legg igjen et klikk i pollen nederst.

