Amerikansk  admiral: - En reell mulighet for atomkrig

- En reell mulighet for atomkrig med Kina eller Russland, hevder amerikansk admiral.

Denne uken (fredag 5. februar) utløper den såkalte New Start-avtalen, som er den siste gjenværende store atomnedrustningsavtalen mellom USA og Russland. Det var knyttet stor bekymring og spenning til hvorvidt partene ville forlenge avtalen.

Les også: Forsker: 2020 er året for å bekymre seg for atomvåpen

I slutten av forrige måned kom imidlertid de gode nyhetene om at både USA og Russland ville forlenge avtalen med fem år.

Kort tid etter at USAs nye president Joe Biden fremmet sitt nye atominitiativ, som altså ble godt mottatt av erkerivalen Russland, tar nå en amerikansk admiral til orde for en langt mer aggressiv atomvåpen-politikk.

Den amerikanske admiralen Charles Richard leder US Strategic Command, og har dermed ansvar for USAs atomavskrekking.

Les også: Robert Mood frykter atomvåpen igjen skal brukes i krig



- En reell mulighet for atomkrig

Han oppfordrer USAs militære og politiske ledelse til å finne nye måter å møte trusler fra Kina og Russland, inkludert «en reell mulighet for atomkrig».

Richard advarer om at både Kina og Russland har «begynt å utfordre internasjonale normer på aggressivt vis», noe som verden «ikke har opplevd maken til» siden Den kalde krigen var på sitt kaldeste.

- Det er en reell mulighet for at en regional konflikt med Russland eller Kina kan raskt utvikle seg til en konflikt som involverer kjernevåpen, skriver han i februar-utgaven av Proceedings, som er det månedlige magasinet til Det amerikanske marineinstituttet.

Det er hovedsakelig svært konservative aviser i USA som bringer nyheten om admiralens advarsler og ønske om forsvarspolitiske endringer, deriblant New York Post og The Washington Times.

- Som en konsekvens må USA endre sine prinsipielle antagelser fra «bruk av kjernevåpen er ikke mulig» til «bruk av kjernevåpen er en veldig reell mulighet» og derfor handle for å møte og forhindre den realiteten, skriver han.

- Ikke godt nok forberedt

- Vi kan ikke lenger tilnærme oss atomavskrekking på samme måte. Dette må skreddersys og utvikles opp mot det dynamiske miljøet vi står overfor, skriver Richard.

- US Strategic Command vurderer sannsynligheten for bruk av kjernevåpen som lav, men ikke som «umulig», skriver Richard og henviser blant annet til at andre store atommakter som stadig øker sin atomkapasitet.

Les også: Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt

- Inntil vi, som et forsvarsdepartementet, innser hva vi står overfor og hva som burde gjøres med det, risikerer vi å utvikle planer vi ikke kan gjennomføre og anskaffe ferdigheter som ikke vil levere ønsket utfall, skriver han.

- I fravær av endring er vi nok en gang på vei til å forberede oss for en konflikt vi foretrekker, istedenfor en konflikt vi sannsynligvis står overfor, skriver han.

13.400 kjernevåpen i verden

Ifølge beregningene til SIPRI var det i 2019 over 13.400 kjernevåpen i verden, hvorav 3.720 var operative. Det er til sammen ni atommakter i verden: USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea.

Den nye start-avtalen (New Start), som ble fornyet av Barack Obama og Dmitrij Medvedev i 2010 og nå forlenget av Joe Biden og Vladimir Putin, fastslår at USA og Russland kan bare ha 1550 atomstridshoder i sine atomarsenaler. I tillegg bergenser avtalen antall interkontinentale raketter og utskytningsramper.

Les også: Utreder nytt varslingssystem: Dette er kanskje den verste SMS-en du kan få

En annen atomnedrustningsavtalen, INF, ble inngått mellom USA og Russland under Den kalde krigen. Avtalen forbyr amerikansk og russisk utplassering av landbaserte, kjernefysiske mellomdistanseraketter, men Donald Trump og Vladimir Putin trakk seg fra avtalen for et par år siden.

New Start er altså den eneste gjenværende atomnedrustningen mellom verdens største atommakter - USA og Russland.

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet