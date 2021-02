Guardiola slo tilbake mot Klopp etter ellevill påstand

Pep Guardiola lot seg provosere av en vill påstand Jürgen Klopp leverte tidligere fredag.

På søndag barker Liverpool og Manchester City sammen i et skikkelig storoppgjør i Premier League. Oppvarmingen ser ut til å allerede ha startet.

Under fredagens pressekonferanse hevdet Jürgen Klopp at Manchester City hadde fått en pause midt i sesongen på hele 14 dager. Den uttalelsen overrasket Guardiola.

Liverpool-manager uttalte det da han snakket om lagets dårlige form på pressekonferansen fredag. Merseyside-klubben har nemlig gått på to tap på rad hjemme på Anfield, og ligger syv poeng bak ligaleder Manchester City.

- Trodde ikke dette om han

Klopp sa at noe av grunnen til formduppen var at de ikke hadde hatt en pause, og la til at City hadde en pause som varte i to uker på grunn av korona.

Guardiola var ikke veldig fornøyd da han hørte at Klopp hadde uttalt dette.

- Når jeg møter Jürgen skal jeg fortelle han hvor mange uker vi hadde fri, sa Guardiola på en pressekonferanse fredag, og la til:

- Jeg er overrasket. Jeg trodde virkelig ikke Jürgen var den type manager. Jürgen er nødt til å se på kalenderen igjen.

Pausen Manchester City fikk på grunn av korona var at kampen mot Everton 28. desember ble flyttet, og dermed fikk Manchester-laget et litt mindre hektisk juleprogram.

- Han vet det ikke er sant, kom igjen. Vi hadde covid, og én uke fri, og spilte igjen med 14 spillere på Stamford Bridge. Noen ganger gjør folk sånt med vilje... Jeg trodde ikke han var en slik type. Kanskje jeg tar feil. Kanskje det var en misforståelse, sa Guardiola.

Premier League valgte å utsette City sin tur til å møte Everton bare fire timer før kampstart, noe som fikk flere til å reagere.

Tilbake fra skade

Klopp snakket ikke bare om Manchester City på pressekonferansen. Han kom også med en oppdatering på de skadde spillerne som er aktuelle igjen mot City på søndag.

Tyskeren bekrefter at Fabinho og Sadio Mane er aktuelle til storoppgjøret.

- Fabinho og Mané trener lett, men vi må se, sa Klopp.

I tillegg skal Alisson, som var ute med sykdom forrige kamp mot Brighton, være tilbake i trening.

For Liverpool kan kampen mot Manchester City på søndag bli en skjebnekamp. Om de rødtrøyene taper er de hele ti poeng bak City, og det spørs om ikke tittelhåpet slukkes helt da.

Storoppgjøret på søndag spilles på Anfield, hvor Liverpool ikke har scoret siden de spilte 1-1 mot West Bromwich 27. desember. Kampen starter klokken 17.30.

