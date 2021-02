Sylvi Listhaug: Vil vite hvor mange islamister PST overvåker

Sylvi Listhaug (Frp) er bekymret etter at PST pågrep og siktet en 16-åring for forberedelser til terrorhandling. Nå vil hun vite hvor mange islamister som overvåkes i Norge.

OSLO (Nettavisen): Frp-politiker og tidligere justisminister Sylvi Listhaug ber om at PST skal fortelle konkret hvor mange islamister de overvåker etter at en 16-åring fredag ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling for forberedelse til terrorhandling.

Kom til Norge i 2015

Ifølge VG mener PST at gutten er jihadist og IS-sympatisør. Han er ikke norsk statsborger, men kom til Norge på familiegjenforening i 2015. Denne siktelsen har fått Sylvi Listhaug til å rette en henvendelse til regjeringen om Politiets sikkerhetstjeneste.

Vil vite hvor mange

- Vi må få vite hvor mange farlige islamister det er i Norge. Disse personene burde fratas statsborgerskapet og sendes ut av landet. Denne saken kommer samme dag som siktelsen mot IS- terroristen som Høyre hentet tilbake til Norge helt frivillig mot FrPs vilje.

- PST sier noe om dette i sine trusselvurderinger. Mener du at PST konkret skal oppgi hvor mange de overvåker og mistenker for terrorplanlegging, som i dette tilfellet?

- Ja, det er det vi spør om. Denne saken er en påminnelse om hvilke fare ekstrem islamisme utgjør for Norge. Vi må få vite hvor mange det dreier seg, om det er norske statsborgere eller utlendinger som bør sendes ut, sier Listhaug til Nettavisen.

- Nå er det en siktelse med rettsprosesser, og dette må vel få gå sin gang?

- Ja, det må få gå sin gang.

- Hva med andre som overvåkes for mistanke om ekstremisme? Spør du om å få vite hvor mange de overvåker i alle miljøer?

- Det vi spør om nå er ekstreme islamister. Så vet vi at de mest alvorlige terrorhandlingene i Norge til nå har vært utført av personer som ikke er islamister. Men PST peker i sin siste åpne trusselvurdering på terrorangrep utført av ekstreme islamister som en av de mest alvorlige truslene mot Norge, sier Listhaug.

I fjor ble Philip Manshaus dømt til 21 års forvaring med 14 år minstetid for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum. Kort tid i forveien hadde PST oppjustert faren for høyreekstrem terror.

Har lenge advart mot fremmedkrigere

Listhaug sier videre at Frp lenge har advart mot at flere fremmedkrigere og andre sympatisører flytter «krigen» over til vestlig jord, nå som IS-kalifatet har blitt nedkjempet.

- Det er mange tidligere IS-krigere som nå har dratt fra Syria, og flere av disse har kommet tilbake til Europa. Mange av dem har gått over terskelen til å bruke vold og drap som en metode for å oppnå sine mål, dette er rett og slett livsfarlige personer som kan bli våre naboer, sier hun.

FrP ønsker endringer i loven for å hindre en ny Krekar-situasjon, at personer som er utvist til hjemlandet ikke kan sendes ut fordi de risikerer dødsstraff i hjemlandet. Fremskrittspartiets forslag er at Norge bør inngå avtaler med tredjeland for å sende de utviste dit.

Politiadvokat: - Svært alvorlig sak

PST sier etterforskningen av 16-åringen som er siktet for terrorplanlegging i Oslo, er i en tidlig fase, men omtaler forholdene i siktelsen som svært alvorlige, melder NTB.

PST var knapp i kommentarene etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett fredag ettermiddag, men politiadvokat Thomas Blom sier saken er svært alvorlig.

– Vi hadde ikke stått her ellers, sier Blom til NTB etter at fengslingsmøtet var avsluttet. Rettsmøtet i Oslo tingrett gikk for lukkede dører. Begrunnelsen er blant annet den siktedes lave alder.

Guttens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, mener vilkårene for å fengsle 16-åringen ikke er oppfylt.

– Det eneste jeg kan si på nåværende tidspunkt er at siktede ikke erkjenner straffskyld og begjærer seg løslatt, sier han til NTB.

