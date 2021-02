- Slik planlegger Trump sin hevn

Donald Trump planlegger en «hevn-turné».

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Insider planlegger nå Donald Trump en revansje- kampanje mot det han mener er avhoppere blant Republikanere i forbindelse med riksrettssaken som starter opp i neste uke.

Trump er nemlig fortsatt rasende på de republikanerne som stemte for å tiltale ham.

Les også: CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Ti av 211 republikanere stemte for

Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump. Samtlige 222 demokrater og ti av 211 republikanere stemte for.

Rettssaken i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker, skal etter planen starte på tirsdag neste uke.

Insider skriver at Trump nå planlegger et comeback, der han har pekt seg ut flere av de ti republikanerne som stemte for å tiltale ham.

Alaska-senatoren Lisa Murkowski, som var den første republikanske senatoren til å be om president Donald Trumps avgang etter stormingen av Kongressen, er blant dem som står på listen.

Les også: Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

- Planlegger en kampanje-turné

Trump er nå i samtaler med medhjelpere og planlegger nå en turné der han skal drive kampanje mot de republikanerne som stemte mot ham i Senatet, i forbindelse med at de stiller til gjenvalg i sin stater ved neste valg i 2022.

- Jeg er sikker på at han vil ta ut et ruletthjul med alle ansiktene deres på, sier en kilde i partiet som sitter tett på Trump til Insider.

Les også: Denne vaksineturismen gjør folk rasende

Enn så lenge holder Donald Trump seg derimot i ro på Mar-a-Lago i Florida. Han ønsker ifølge kilder ikke å skape for mye oppstyr før den kommende riksrettssaken, og planlegger først iverksette hevnen etter at den prosessen er over.

Les også: Trump: - De bør ikke bli testet før de står på akuttmottaket og spyr

- Mange er gått lei av Trump-navnet

Selv om ingen i Trumps innerste krets tror at han kommer til å bli dømt, siden det krever to tredjedels flertall i Senatet, så mener de likevel Trump bør holde seg i ro og være forsiktig før prosessen er over.

- De har fått råd om at det ikke er det rette øyeblikket for ham å reise ut offentlig ennå, og levere stemningsfulle tirader mot sittende republikanere på kampanje rally, skriver Insider.

Les mer CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

- Selv han erkjenner at mange er gått lei av Trump. Selv han vet at du kan bli overeksponert, og han slet ut velgerne. Og det var en del av problemet. Han hadde tydeligvis slitt ut landet med sin oppførsel mellom valget og innvielsen, sier en republikansk kilde nær Trump, som legger til;

- For å være helt ærlig, så gjorde Twitter ham en tjeneste, og viser til at Trump ble utvist fra plattformen i januar i forbindelse med stormingen av Kongressen.

Les mer Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

Trump er under press fra partifeller

Det er likevel mange republikanere som savner Trumps stadige fremstøt på Twitter, og Trump er også under press fra partifeller som mener han bør frem i offentligheten igjen så fort som mulig.

Les også: Trump: - De bør ikke bli testet før de står på akuttmottaket og spyr

Og det er også et argument om at Trump som var stille for lenge, så kan det undergrave hans sjansene for bli en seriøs utfordrer til bli den republikanske presidentkandidaten i 2024, sier en kilde til Insider.

Les mer Toppsjefen angrer bittert: - Verste avgjørelsen i mitt liv

76 prosent mener valget ble stjålet

Selv med en ny riksrettssak rundt hjørnet, har Trump fortsatt stor støtte i det republikanske partiet. En fersk meningsmåling viser at 76 prosent av partifellene fortsatt mener at presidentvalget ble stjålet fra Trump.

I den samme undersøkelsen sier 50 prosent av de spurte at Trump burde blir dømt i forbindelse med riksrettssaken, mens 45 prosent mener han bør bli frifunnet av Senatet.

Les også: Ønsker å ødelegge for Trump for evig og alltid

- Trump vil benekte stor sett alt

En av Trumps advokater har opplyst at Trump ikke kommer til å vitne under ed i riksrettssaken mot ham som startet på tirsdag til uken. Fra forsvarernes prosesskriv fremgår det at deres strategi er å benekte stor sett alt. Ifølge NTB blir ordet brukt 29 ganger i det 14 sider lange prosesskrivet.

Les mer Denne vaksineturismen gjør folk rasende

Teamet benekter at Trump oppildnet sine tilhengere, de benekter at han gjorde noe kritikkverdig 6. januar, eller i ukene som ledet opp til den datoen, og de godtar ikke beskrivelsen av at Trump pisket opp sine tilhengere til bristepunktet ved å hamre inn at valget ble tatt fra ham, skriver NTB.

Les mer Koronaviruset: Trodde du nese-testen var ille? Her har de begynt med anal-testen, fordi den skal være mer nøyaktig

Reklame Rekordlav pris på Northug-brillene