16-åring siktet for terrorplanlegging fengslet i to uker

Oslo tingrett har gitt Politiets sikkerhetstjeneste medhold i kravet om varetektsfengsling i to uker av 16-åringen som er siktet for terrorplanlegging.

Oslo tingrett er enig med PST at det er grunnlag for å mistenke 16-åringen etter siktelsen og skriver blant annet i kjennelsen at opplysninger i saken underbygger at han vært i befatning med farlige stoffer som kan ha et potensial som Kripos har beskrevet i en analyse lagt fram i retten.

– Sett i sammenheng med politiets informasjon fra chattelogger, er det også overveiende sannsynlig at siktede hadde til hensikt å bruke dette for å skape alvorlig frykt i befolkningen, skriver domstolen.

Retten skriver videre at det er fare for at bevis kan gå tapt dersom den siktede gutten blir løslatt. Den viser til at etterforskningen av saken er på et tidlig stadium, og at det er sikret databeslag som etterforskningen ennå ikke har hatt mulighet til å gå gjennom og som må tolkes fra arabisk.

Uavklart

– Som nevnt er etterforskningen i en svært tidlig fase og det er uavklart om siktede har handlet alene eller sammen med noen, skriver tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad.

Den 16 år gammel syriske gutten ble torsdag pågrepet og siktet for forberedelser til terrorhandling. Han ble framstilt for varetektsfengsling fredag klokka 13 i Oslo tingrett, der retten også kom fram til at han også må undergis brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

– Alvorlig sak

PST var knapp i kommentarene etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett fredag ettermiddag, men politiadvokat Thomas Blom sier saken er svært alvorlig.

– Vi hadde ikke stått her ellers, uttalte Blom til NTB etter at fengslingsmøtet var avsluttet. Rettsmøtet i Oslo tingrett gikk for lukkede dører. Begrunnelsen er blant annet at etterforskningen var på et tidlig stadium, og at PST fryktet det var fare for at bevis kan gå tapt dersom offentligheten skulle få innsyn i saken.

– De kravene vi stiller til sikkerhet, er dessverre slik at vi ikke ser noen andre alternativer enn å be retten varetektsfengsle ham, sa Blom.

Domstolen kom da også til samme slutning selv om alternativer til fengsling ble drøftet i kjennelsen.

Nekter straffskyld

Guttens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, mente vilkårene for å fengsle 16-åringen ikke er oppfylt.

– Det eneste jeg kan si på nåværende tidspunkt er at siktede ikke erkjenner straffskyld og begjærer seg løslatt. Vi har vist til at det er svært strenge vilkår for fengsling av barn. Det må være tvingende nødvendig, og vi mener at de strenge vilkårene for det ikke er oppfylt, uttalte Fevang til NTB før fengslingskjennelsen forelå.

