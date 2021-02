Kanadieren spilte blant annet i den kjente musikalen «Sound of Music» fra 1965.

Oscarvinneren døde fredelig fredag, hjemme i Connecticut i USA. Det skriver en rekke amerikanske medier, deriblant Variety.

Plummer hadde sin debut på Broadway i 1952. Siden har han medvirket i mange kjente filmer og teateroppsetninger.

I musikalen «Sound of Music» (1965) spilte han kaptein John Von Trapp.

Plummer vant Oscar for beste mannlige birolle for sin rolle i filmen «Beginners» i 2010. Han var Oscar-nominert for til ««All the Money in the World» og «The Last Station».

Han tilbrakte de siste 75 årene på scenen og skjermen, og har vært med på over 100 filmer.

