Ut av luksusfellen!

Det blir en meningsløs valgkamp når mange politikere tror man kan strupe landets inntekter men samtidig love mer til alle!

Av: Ketil Solvik-Olsen, Oslo Frp.

«Mer olje og gass funnet nær Troll-feltet.» Det var en av dagens gode nyheter. Den kunne like gjerne vært: «nye planer for økt velstand, flere arbeidsplasser, større investeringer og økt energitilgang». Men det var de færreste som fikk med seg dette. For i Kongeriket tar man dette for gitt.

Istedet hadde NRK samme morgen en debatt hvor politikere på venstresiden diskuterte tidspunkt for nedstengning av oljenæringen. Mens MDG ønsker sluttdato i 2035, har SP tidligere nøyd seg med å si «en gang før 2050». (se lenke: Ketil Solvik-Olsen (Frp) om klimastreikarar: – Streik gjerne på fritida (framtida.no))

Dessverre er det mange politikere som mener det er god klimapolitikk at Norge stopper vår mest lønnsomme næringen, eksporterer arbeidsplassene og reduserer vår rolle som energinasjon. Jeg er helt uenig. Og jeg blir frustrert over hvor overfladisk konsekvensene av en slik politikk blir behandlet, både i media og blant mange politikere.

Det er åpenbart ingen forståelse for økonomiske sammenhenger. For mens man i denne debatten snakker om å fjerne hundretalls milliarder kroner fra inntektssiden, så lover man i neste debatt å øke utgiftene til «alle gode formål». I praksis lever man i luksusfellen.

Dersom vi stenger norsk petroleumsnæring, så slutter ikke verden magisk å forbruke energi. Derfor er en slik politikk primært en gavepakke til andre oljeprodusenter, og til kullprodusentene i Russland som nå planlegger nye investeringer. (se lenke: Coal tycoon confirms construction start at new Taymyr terminal | The Independent Barents Observer (thebarentsobserver.com))

I tillegg vil det svekke norsk økonomi og handelsbalanse, gjøre hundretusenvis av nordmenn arbeidsledige og kost enorme milliardbeløp på statsbudsjettet. Konsekvensene blir at Norge i de kommende årene ikke kan diskutere hvordan vi skal videreutvikle velferdssamfunnet. Istedet blir jobben å forsøke unngå kollaps av dagens velstand. (se lenke: Olje og gass utgjorde 42,2 prosent av Norges eksport i 2020 (enerwe.no))

Det fremstår som fullstendig manglende forståelse for konsekvenser og sammenhenger når «miljøpolitikere» hevder på NRK at det ikke er noe spesielt ved oljenæringen. Det er nesten som man burde tvangsvise NRK serien «Lykkeland» for å forstå hvordan petroleumsnæringen var en katalysator for norsk økonomi. Men jeg frykter synet av gamle, mer forurensende biler vil gjøre at disse miljøpolitikerne heller vil drømme seg enda lenger tilbake i tid.

Jeg mener vi skal være stolt av petroleumsnæringen, og legge til rette for at den er en del av vår fremtid. Olje og gass vil være en viktig del av industrielle prosesser i lang fremtid. Samtidig er jeg optimist når jeg ser hva som skjer innen teknologi- og materialutvikling. Fornybar energi og «snill kjernekraft» vil øke i omfang, og at kostnadene fra slik energi vil reduseres betydelig. Verden vil derfor bli gradvis renere, og energi gradvis mer tilgjengelig til en lavere pris. Det er bra for folk flest over hele kloden, og også bra fordi det reduserer makten som en del mindre demokratiske, energirike land besitter.

Men, jeg tror dette skal og må skje gradvis. Det er store endringer vi snakker om. Politikere er dårlig egnet til å vedta «månelandinger» eller tidspunkt for teknologi-gjennombrudd. Vi må unngå politisk skapte energikriser med enorme prissvingninger eller energimangel. Vi må rett og slett vokte oss fra å være så «idealistiske» at man i praksis fremprovoserer «den arabiske våren», «gule vester i Paris» og andre folkeopprør mot dårlige politiske beslutninger. Det hjelper ikke med gode politiske intensjoner dersom næringslivet blør og folks økonomi blir ødelagt. Vår rikdom og velstand skal vi ikke ta for gitt. Derfor er høstens veivalg så enormt viktig for landet vårt.

