19-åring tiltalt for å ha kjørt i 265 kilometer i timen på E18

Om det var englevakt, griseflaks, eller bilens kvaliteter som gjør at de fire ungdommene i alderen 16 til 19 år er i live i dag, får vi aldri svar på.

Ifølge Telemarksavisa ble mannen fra Skien filmet av en passasjer mens han 17. februar i fjor kjørte i 265 kilometer i timen med en Audi A7.

Varden , som omtalte saken først, skriver at hendelsen skjedde på E18 i Porsgrunn.

Tidlig på morgenen 29. juli 2020 testet mannen bilens toppfart igjen på E18. Da hadde han med seg tre passasjerer tenårene i den samme bilen. Bilen kjørte ut av veien på et område uten fjell og stein, og de traff kun et viltgjerde før kjøreturen stoppet.

Kort tid før utkjøringen ble det målt en gjennomsnittsfart på 240 kilometer i timen mellom to veikameraer.

En av de tre passasjerene ble skadd og måtte opereres for en rift i tarmen.

– Bilen var aldeles ødelagt. At de har overlevd, skyldes en kombinasjon av solid bil og at de kjørte ut på best mulig sted. De treffer ingenting, bare snurrer rundt og rundt, sier leder for etterretningsseksjonen ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, til Telemarksavisa.

Nå er mannen tiltalt for de to tilfellene av råkjøring. I tillegg er han blant annet tiltalt for å ha stjålet en motorsykkel og for å ha ripet opp og punktert fire hjul på en bil.

