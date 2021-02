Hertha tapte i snøværet tross flotte Jarstein-redninger

Rune Almenning Jarstein sto for flere flotte redninger, deriblant på et straffespark fra Robert Lewandowski, men kunne ikke hindre at Bayern München vant 1-0.

Hertha Berlin tok imot serielederen i tett snøvær, og en heldig scoring av Kingsley Coman snaut halvveis i første omgang ga gjestene seieren. Coman fikk ballen fra Thomas Müller, skar innover på banen og skjøt fra distanse. Ballen endret retning på taklingsfoten til Niklas Stark og duppet over en sjanseløs Jarstein. Da hadde Jarstein allerede blitt første keeper på over to år som har nektet Lewandowski scoring på straffespark. I det 10. minutt ble Leroy Sané spilt gjennom av Lewandowski. Jarstein kastet seg i beina på ham, men litt for seint, og dommeren pekte korrekt på 11-metersmerket. Jarstein fikk en smell i sammenstøtet, men kastet seg lavt til høyre og slo Lewandowskis straffespark ut. Det var verken hans første eller siste gode redning. Før det var spilt fem minutter hadde han vist klasse på et skudd fra Sané. Coman fikk en kjempesjanse til å doble ledelsen kort etter scoringen, da Joshua Kimmich spilte ham gjennom med en bruddpasning fra dypt på egen halvdel. Jarstein reddet glimrende igjen. Snøværet ga seg noe etter pause, og sjansefrekvensen avtok også, men tidlig i 2. omgang stoppet nordmannen et distanseskudd fra Serge Gnabry, og han måtte i aksjon med en beinparade på Lewandowskis harde skudd kvarteret før slutt. Hertha-sjanser Hertha var med på notene på Olympiastadion. Vertene hadde en kjempesjanse allerede i åpningsminuttene da Dodi Lukebakio ble spilt gjennom av Vladimir Darida og hadde all verdens tid alene med Manuel Neuer. Keeperen avverget med en beinparade. Debutanten Nemanja Radonjic fikk ballen i mål bak Neuer sekunder etter at han ble byttet inn i 2. omgang, men han ble vinket av for en klar offside. Han var frisk og kom til flere gode muligheter, men hadde ikke marginene på sin side. Matheus Cunha lyktes heller ikke da han ble spilt alene gjennom i siste minutt. Hans lobb gikk utenfor. Tilliten verdig Jarstein måtte sitte på benken i hver eneste kamp etter at Alexander Schwolow ble hentet til klubben i fjor sommer, men da gamletrener Pal Dardai nylig ble ansatt igjen fikk han omsider tillit. Norges landslagskeeper havnet på rundens lag i anerkjente Kicker etter sin første kamp for sesongen forrige helg, og han viste igjen hva han duger til i oppgjøret mot serielederen. Bayern har ti poengs luke på tabelltopp til resten av serierunden spilles i helgen. Hertha har bare tre lag bak seg og vil falle til kvalifiseringsplass om Arminia Bielefeld tar poeng mot Werder Bremen søndag. Fredagens kamp var for øvrig framskutt en halv time fra det vanlige starttidspunktet for fredagskamper fordi Bayern München skal rett til Qatar for å spille klubb-VM. Mandag er det semifinale mot egyptiske Al Ahly. (©NTB) Reklame Rekordlav pris på Northug-brillene Fotball

Nasjonal toppliga

Sport Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her