Sverige forlenger innreisestopp

Nordmenn får fortsatt ikke komme inn i Sverige etter at innreiseforbudet for nordmenn, dansker og briter blir forlenget ut mars måned.

Andre EU-borgere får fortsatt komme inn i landet såfremt de har en negativ koronatest, melder Sveriges Radio.

Innenriksminister Mikael Damberg begrunner innreiseforbudet med at det fortsatt er risiko for at muterte koronavirus kommer inn i landet.

Les mer: Lier kommune tror ti personer har mutert virus: - Situasjonen er uoversiktlig

Frykter tredje bølge

Sverige valgte fra start en ganske annen tilnærming enn Norge da koronaviruset kom. Der Norge stengte ned, var Sverige stort sett åpent og jobbet for å få en flokkimmunitet. Det var ikke før senere at svenskene også stengte ned store deler av landet.

Torsdag registrerte de 89 nye koronarelaterte dødsfall, og dermed passerte de 12.000 totalt.

Svenske myndigheter sier det er stor risiko for en tredje koronabølge. Landet forlenger skjenkeforbudet, og oppfordringen om hjemmekontor forlenges ut våren.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier at det er stor risiko for at landet nå står overfor sin tredje smittebølge. Han peker på at dette avhenger mye av hvordan situasjonen utvikler seg med tanke på den såkalte britiske virusvarianten.

Utreder stengte grenser



Over 200 kommuner har blitt bedt om å vurdere konsekvensene av å stenge grensene for svensk og finsk helsepersonell.

Det er i et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråd Monica Mæland (H) at kommunene har blitt bedt om dette, ifølge NRK.

Les også: WHOs Europa-sjef om virusmutasjoner: - Jeg er urolig

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) er bekymret for kommunene som ligger nær Sverige, dersom det skulle bli aktuelt å ikke lenger unnta helsepersonell fra Sverige og Finland fra karanteneplikten.

– Disse kan ikke erstattes over natta. Vi har nå vært gjennom en pandemi og en krise over lang tid, og vi har allerede strukket strikken langt. Jeg kan ikke se hvor vi får hentet inn erstattere fra, sier han til kanalen.

Sykehuset Østfold har i dag 150 grensependlere. I tillegg kommer vikarer bosatt i Sverige.

(©NTB)

Reklame Rekordlav pris på Northug-brillene