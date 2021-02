Ødegaard byttet inn i nytt Arsenal-tap

Martin Ødegaard ble byttet inn i andre omgang, men klarte ikke å hindre et nytt tap for Arsenal.

ASTON VILLA - ARSENAL 1-0:

Arsenal gikk på et nytt tap lørdag ettermiddag. Aston Villa tok ledelsen etter bare ett minutt etter scoring av Ollie Watkins, og Arsenal klarte aldri å svare på hjemmelagets tidlige mål.

Arteta tok grep i andre omgang og byttet innpå Ødegaard etter 65 minutter. 22-åringen markerte seg fort, og viste seg frem med flere lekre detaljer og pasninger.

- Han har kommet inn og skapt kaos. Satt litt fyr på dette her og skapt en gnist, roste kommentator Endre Olav Osnes Ødegaard etter en flott involvering av nordmannen.

Drammenseren fikk også en stor sjanse til å sikre ett poeng for Arsenal på slutten. Med fem minutter igjen av kampen fant Saka Ødegaard på 14-15 meter. 22-åringen gikk for kraft og sendte ballen like over mål.

Ødegaard-ros

Etter kampen fikk Ødegaard også ros i TV 2 sitt Premier League-studio.

- Han kommer inn og var livlig. Får også ballen mye. Dette må være godkjent, sier Erik Thorstvedt.

- Ja, jeg synes det. En vanskelig kamp å komme inn i, hvor kampen var veldig satt. Aston Villa graver dypt og fighter som bare det. Han hadde en del fine stikkere, men kunne kanskje slått en til, var Simen Stamsø Møller sin dom.

Ødegaards innhopp i lørdagens kamp mot Aston Villa var 22-åringens andre kamp for Arsenal. Han fikk debuten mot Manchester United forrige lørdag, da han ble byttet inn på slutten av storoppgjøret.

1-0-tapet mot Aston Villa er Arsenals andre tap denne uka. Tirsdag tapte London-klubben for Wolverhampton, etter at de fikk to spillere utvist.

Det betyr at Arsenal fortsatt ligger på 10. plass på tabellen, og har ni poeng opp til den viktige fjerdeplassen, med en kamp mer spilt.

Marerittstart av Arsenal

Aston Villa-spiss Ollie Watkins scoret to mål mot Arsenal i det motsatte oppgjøret tidligere i sesongen, og fortsatte der han slapp i lørdagens oppgjør.

Etter kun ett minutt spilt sendte den engelske spissen Aston Villa i føringen. Traore snappet ballen fra Arsenal etter en svak pasning av Cedric, og sentret inn i sekstenmeteren til Watkins. Spissen var kald og satte ballen i mål, via Rob Holding.

Aston Villas tidlige ledelse så ut til å sjokkere Arsenal, og det tok lang tid før London-klubben fikk sin første sjanse.

Men etter rundt en halvtime spilt fikk Arsenal frispark i god posisjon. Xhaka stilte seg opp og sendte i vei en skikkelig suser, men Martinez reddet mesterlig.

Noen minutter senere smalt det andre veien. Traore kom alene med keeper etter nydelig forarbeid, og prøvde å chippe over Mat Ryan i Arsenal-buret. Keeperen ble stående og reddet nydelig.

Rett før pause skar Pepe inn fra høyre og fyrte av et skudd. Skuddet gikk rett i Targett, men ballen havnet tilbake i Pepe sine bein. Vingen dro til med høyrefoten, men skjøt utenfor.

Ødegaard byttet inn

Aston Villa startet andre omgang med et par halvskumle avslutninger, før Pepe kom seg til en fin mulighet i motsatt ende. Vingen skar innover og sendte avgårde et skudd mot lengste. Skuddet gikk bare noen få centimeter utenfor lengste stolpe.

Aston Villa ville ikke være noe dårligere, så like etter var det hjemmelaget som var nære på. McGinn gikk innover i banen før han smalt til. Skuddet var knallhardt, men ikke så godt plassert, så Ryan reddet.

Etter hvert som tiden gikk og Arsenal fortsatt ikke hadde scoret tok Arteta grep. Først satte han innpå Aubameyang, før Ødegaard i det 65. minutt ble byttet inn, og Cedric gikk ut.

Like etter kom Aubameyang til en fin mulighet. Saka slo inn i feltet og der hoppet Aubameyang høyest. Innbytteren fikk ikke nok kontakt med ballen og headet utenfor.

Ødegaard involverte seg også fort i Arsenal sitt angrepsspill, og leverte noen flotte pasninger.

Med ti minutter igjen av kampen kom Grealish til en bra sjanse. Watkins snappet ballen fra Willian spilte ut til Grealish. Kapteinen tok et touch og fyrte av. Skuddet hadde retning lengste hjørnet, men Ryan reddet på flott vis.

Noen minutter senere kom Watkins til en stor sjanse. Fra venstresiden av sekstenmeteren fikk spissen avsluttet. Skuddet var ikke spesielt hardt, men det strøk utsiden av lengste stolpe.

Like etter kom Ødegaard til en god skuddmulighet. Fra 14-15 meter fikk drammenseren avfyrt et hardt skudd, men skuddet gikk over.

Nærmere kom ikke Arsenal, og dermed stakk Aston Villa av med alle tre poengene.

