Haaland-assist da Dortmund tapte for Freiburg

16-åring tente liv i kampen kvarteret før slutt, men to kjappe baklengsmål i starten av andre omgang sørget for nytt tap for Haalands Dortmund.

FREIBURG - BORUSSIA DORTMUND 2-1:

Etter en målløs første omgang, var det vertene som gikk rett i strupen på Dortmund etter hvilen.

Først var det Woo-yeong Jeong som sendte Freiburg i ledelsen etter 49 minutter, før Jonathan Schmid scoret lagets andre tre minutter senere.

- Så dårlige nå, var Jan Åge Fjørtofts dom over Dortmund like etter at 2-0-scoringen var et faktum.

Youssoufa Moukoko tente håpet for Dortmund kvarteret før slutt etter å ha blitt spilt frem av Erling Braut Haaland, men dessverre for gjestene kom aldri utligningen.

Stor Haaland-mulighet

Etter en relativt jevnspilt start kom Haaland til oppgjørets første virkelige store mulighet. På en kontring endte ballen til slutt opp hos nordmannen på bakerste stolpe, men kun en strålende inngripen av Florian Müller i Freiburg-buret hindret scoring.

Utover den første omgangen satte Dortmund inn et ekstra press, men uten å sette Müller på de store prøvene.

Dermed gikk lagene inn til pause på stillingen 0-0.

Les også: Ødegaard byttet inn i nytt Arsenal-tap

To kjappe fra Freiburg

Andre omgang startet på verst mulig vis for gjestene.

Før omgangen hadde passert 51 minutter hadde Freiburg fått to mål i nettet. Først på et langskudd fra en upresset Jeong. Deretter var det Schmid sin tur til å prøve seg på hjørnet av sekstenmeteren. Ballen snek seg inn via både stanga og Marwin Hitz i Dortmund-buret.

Dortmund-trener Edin Terzic så seg nødt til å gjøre flere bytter utover omgangen, blant annet inn med 16-åringen Moukoko, som reduserte 15 minutter før fulltid.

Haaland fikk ballen inne på Freiburgs banehalvdel, satte fart fremover før han spilte frem spissmakkeren, som gjorde ingen feil alene med keeper.

Det ble imidlertid ingen flere mål, og dermed gikk Freiburg seirende ut av kampen.

Dortmund ligger nå på en 6. plass i Bundesliga, tre poeng bak Leverkusen på Champions League-plass, og hele 16 poeng bak serieleder Bayern München.

Reklame Her kan du levere Lotto