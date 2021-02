– Ikke ett tørt øye i rommet.

Den hjertevarme gjenforeningen fant sted på pleiehjemmet ekteparet bor. Korona-restriksjonene holdt de lenge adskilt.

Stanley (83) og Mavis (81) Harbour var sist sammen fysisk i februar 2020. På denne tiden flyttet 83 år gamle Stanley inn på et pleiehjem i Bolton, grunnet forverring av demensdiagnosen hans, skriver blant annet The Bolton News.

På denne tiden visste ingen hvor dramatisk annerledes verden ville være kun en måned senere. Møtet ekteparet hadde i februar, skulle bli det siste møtet på veldig lang tid. Det er strenge koronarestruksjoner på pleiehjemmet, og Mavis kunne ikke besøke ektemannen.

Har vært uadskillelige

Paret skal ha følt seg «tapt uten hverandre» i tolv måneder. Tidligere har de vært uadskillelige helt fra de møttes tilfeldig og forelsket seg «ved første øyekast» på slutten av 1950-tallet.

Tidlig i år bestemte Mavis seg for å bli beboer på samme pleiehjem som ektemannen, på grunn av egne helseproblemer. Etter å ha gjennomgått en 14-dagers isolasjons-periode, møttes dem igjen, skriver The Bolton News.

Det var personalet ved pleiehjemmet som fanget opp situasjonen på video. Ikke et øye på pleiehjemmet skal ha vært tørt.

– Vi var så glade for å gjenforene Stanley og Mavis. Det var ikke et tørt øye i rommet da hun endelig kunne se sin elskede Stanley igjen, sier Lisa Martin, leder av Lever Edge Care Home, hvor ekteparet nå bor.

– Jeg kunne ikke tro det da jeg så Mavis. Det var som en drøm, sier Stanley om kona til The Boston News.

– Jeg var veldig fornøyd med å se Stanley. Jeg har savnet ham så mye at jeg ble overveldet og bare gråt. Jeg er så glad. Jeg vil aldri være borte fra ham igjen. Jeg føler meg tapt uten ham, sa Mavis.

Ekteparet ga hverandre kyss og klemmer før de delte en tre retters meny, med Prosecco, over stearinlys i baren på pleiehjemmet.

Livslang kjærlighet

Det skal ha vært kjærlighet ved første øyekast for Mavis, da hun første gang så Stanley gå på veien på vei hjem fra jobb på slutten av 1950-tallet.

– Jeg var på vei hjem fra Holts Hoisery, hvor jeg jobbet, da jeg så Stanley. Jeg spurte faren min hvem han var og ble fortalt at han var snekker. Jeg visste straks at jeg skulle gifte meg med ham, forteller Mavis.

De giftet seg tidlig på 1960-tallet, og har to sønner, tre barnebarn og ett oldebarn.

Mavis sin «nøkkel» for et godt ekteskap er å inngå et kompromiss, og å snakke gjennom ting sammen.

