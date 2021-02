Birger og hunden Tara opplevde marerittet - kunne gått mye verre

Forsto at noe var galt da jaktterrieren begynte å skrike.

(Jegeravisen): Vi har hørt det flere ganger, og flere har opplevd dette marerittet. En ørn kommer fra ingen steder, og bare snapper hunden rett fremfor dine øyne. Denne gangen var det Birger Ormestøyl som skulle få oppleve dette marerittet.

Birger var ute på tur med Tara denne uken, en fem måneder gammer jaktterrier. Hunden løp fritt inne i skogen.

Les også: Dyrebeskyttelsen raser etter lov mot skyting av katter

Skrik

Plutselig gikk hunden i los, en kraftig los, som gikk over i noen forferdelige skrik. Birger skjønte at noe var galt, og løp og ropte i den retningen han hørte skrikene.

Det første han fant var sporene etter hunden, røde av blod - ingen god følelse for en hundeeier.

På en avstand på 30 meter så han ørnen på en ny runde ned mot hunden, og han begynte på nytt å rope kraftig for å skremme ørnen bort.

Når ørnen hadde forlatt området, kom en skadet Tara logrende bort til sin eier. En vest med masse blod, og et stygt kutt i den ene bogen, fortalte at her var det nære på.

Les også: Billig eller dyr hundemat - ekspert advarer mot spesielt en tabbe når du kjøper hundefôr (+)

Kunne gått verre

Tara måtte tas rett til veterinær i Seljord, som kunne konkludere med at kloa hadde gått inn i bogfjølen. Hadde den fått tak, bare noen få centimeter lengre bak, hadde resultatet vært noe helt annet.

Birger forteller at det har blitt observert mye ørn de siste årene. Han har også opplevd at ørn har sirklet rundt jakthunder tidligere.

– Det finnes de som fôrer ørn, med tanke på foto og opplevelser. Dette er med på å øke ørnestammen i disse områdene, forteller Birger.

Jegeravisen kjenner også til tilsvarende angrep fra ørn andre steder i landet, så dette er ikke noe unikt. Birger Ormestøyl sier at han alltid vil være i tvil om han skal slippe sin terrier i områder der han vet at det er mye ørn.

Les også: Dette må du huske på før du kjøper dyreforsikring (+)

Les flere saker hos Jegeravisen her.

Reklame Her kan du levere Lotto