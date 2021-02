Dramatisk for norsk hopper: Stakk seg selv i låret med kniv

Søndag hoppet han bakken ned i Willingen i kontinentalcupen.

Se kuttskaden til den norske hopperen i videoen under:

Mens Halvor Egner Granerud herjer i verdenscupen i Klingenthal, befinner Norges nest beste menn seg i Willingen hvor det denne helgen hoppes kontinentalcup.

Sander Vossan Eriksen (20) er blant hopperne som representerer Norge i Willingen, men helgen har ikke gått helt som planlagt for 20-åringen.

Det ble nemlig en smertefull start på helgen for Eriksen da han skulle forsøke å justere bindingen på en ski like før fredagens konkurransen.

Eriksen måtte låne hoppski fordi hans eget utstyr ikke kom frem til Tyskland. Ettersom låneskiene ikke var tilpasset ham, forsøkte han å kutte til helklossen på bindingen før han skulle hoppe. Det gikk ikke som han hadde håpet.

- Jeg brukte en tapetkniv. De to ytterste bladene knakk da jeg holdt på å skjære til. Da glapp jeg kniven og den skled rett inn i låret på meg. Jeg stakk meg selv i låret, rett og slett, sier Eriksen til Nettavisen.

- Jeg skal ikke skryte på meg at det var behagelig, forteller Bækkelaget-hopperen.

Hoppet med smerter

Eriksen tok imidlertid raskt grep og fikk dekket til såret med bandasje og sportstape slik at han likevel kunne delta i konkurransen.

Etter sitt første hopp fikk han også behandlet såret av medisinsk personell i bakken.

Nordmannen som endte på 13. plass i fredagens konkurranse, forteller at han merket såret da han hoppet.

- Jeg merker det i landingene når jeg setter nedslag og jeg har merket det litt i ovarennet for da er det en del trykk frem mot hoppkanten, sier Eriksen.

Konkurransens lengste hopp lørdag

20-åringen følte seg imidlertid bedre allerede lørdag og det var tydelig å se på resultatlisten.

Eriksen vartet nemlig opp med konkurransens lengste hopp i Willingen lørdag da han landet på 151,5 meter i andreomgangen. Det holdt til slutt til en 6. plass etter at han lå på 15. plass etter den første omgangen.

- Jeg turte ikke å sette nedslag siden jeg har merket det ganske mye i beinet, sier Eriksen.

Likevel er han strålende fornøyd med sitt monsterhopp. Spesielt ettersom han hoppet på et nytt par lånte ski som i tillegg egentlig er for korte for ham.

- Det var litt spennende å prøve, men det fungerte, humrer Eriksen.

Anders Haare ble beste norske hopper med en 3. plass i rennet som ble vunnet av østerrikske Ulrich Wohlgenannt.

Håper på Raw Air

Eriksen og de andre kontinentalhopperne skal etter planen videre til Klingenthal neste helg, men nordmannen som tidligere i vinter representerte Norge i skiflygings-VM og Hoppuka håper å være tilbake blant verdenseliten senere i sesongen.

- Jeg håper å fortsette i det sporet her og finne tilbake til den formen jeg hadde på starten av sesongen, sier 20-åringen.

Dersom han klarer å stabilisere seg på et bra nivå er han ikke i tvil om hva målet for resten av sesongen blir.

- Jeg håper å kunne bli med i Raw Air dersom det blir noe av, forteller Eriksen.

