En mann er i Frankrike dømt til 20 år i fengsel etter å ha blitt avslørt i telefonen til nødetatene.

Da ambulansen ankom Caroline Létoiles leilighet i Reims i Frankrike etter å ha blitt oppringt av henne i november 2016, fant de den lille sønnen hennes livløs. Tony var tre år gammel.

Det skriver flere medier, blant andre Le Monde og BBC.

Nå er 28 år gamle Loïc Vantal dømt til 20 års fengsel for for å ha slått den tre år gamle gutten til døde.

Caroline Létoile, Vantals kjæreste og Tonys mor, er selv dømt til tre år i fengsel for å ha unnlatt å melde om fysisk mishandling, samt å ha unnlatt å hjelpe en person i fare, ifølge Le Monde. Létoile var selv 19 år da sønnen døde.

Avlørt av opptak

Dommen mot de to kom fredag. Ifølge Le Monde skal Létoile ha ringt nødetatene og forklart at gutten hadde falt ned trappen.

Men under oppringning blir satt på vent, og mens hun venter gjøres det opptak av telefonsamtalen. I opptaket høres hun si «Jeg sa han falt ned trappene for to dager siden, og at han ikke slutter å falle ut av senga», og «Og jeg skjuler alt det fra krangelen?», ifølge Le Monde.

Da ambulansen kom til stedet fant de den lille gutten full av blåmerker. Han ble bekreftet omkommet på sykehus samme kveld.

Dømt

Vantal skal ha innrømmet overfor politiet at han hadde utøvd fysisk vold mot treåringen siden han møtte Létoile tre måneder tidligere. I retten ble han dømt for å ha utøvd forsettelig vold med døden til følge.

Létoile skal ha forklart at hun ikke hadde meldt fra om volden fordi hun var for redd.

- Jeg ønsket å ringe etter hjelp, men jeg kunne ikke.

