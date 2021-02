Fulgte Ødegaard i halvannet år. Nå åpner han opp: - Jeg ble overrasket

Martin Ødegaard kunne ha havnet i Arsenal mye tidligere. I hvert fall hvis speider Steve Morrow hadde fått det som han ville.

Det var han som fikk i oppdrag å følge spilleren som det hadde begynt å gå lovord om i fotballeuropa for cirka åtte år siden.

Den gangen var Ødegaard bare 14 år, men tydeligvis gammel nok til å imponere Morrow.

- Jeg ble overrasket over talentet hans, hans tekniske nivå og intelligensen han viste i så ung alder, sier den tidligere Arsenal-speideren i et intervju med The Times.

Morrow forklarer at han la ned et stort arbeid for å følge Ødegaard i halvannet år.

- Jeg kom nær både ham og familien hans, forklarer speideren.

Han var i likhet med en rekke andre større europeiske klubber overbevist om at dette er en spiller de burde signere.

- Vi rullet ut den røde løperen



Til slutt skal det ha stått mellom Arsenal og Real Madrid for Ødegaard, ifølge Morrow.

Ødegaard valgte som kjent til slutt Real Madrid, men Arsenal skal ha strukket seg langt for å sikre seg nordmannen.

Den norske unggutten hadde nemlig imponert den engelske klubben stort på mange måter.

- Vi rullet ut den røde løperen. Han fikk møte Arsene Wenger, vi tok ham med ut på middag og viste virkelig frem klubben for ham, forklarer speideren.

Morrow forklarer at de forsøkte å overbevise Ødegaard ved å forklare at de hadde tenkt til å utvikle ham ikke bare som fotballspiller, men også som en menneske.

At nordmannen gikk for Real Madrid var en stor skuffelse for London-klubben og mannen som hadde fulgt ham i 18 måneder.

- Jeg synes at han passet oss, og enda mer viktig, Arsenal passet ham, sier Morrow.

På lån hos Arsenal

Flere år senere har imidlertid Morrow fått ønsket sitt oppfylt etter at Ødegaard i januar dro på lån fra Real Madrid til Arsenal.

Nordmannen har foreløpig ikke startet et eneste kamp, men fikk nesten 30 minutter som innbytter i lørdagens oppgjør mot Aston Villa.

Arsenal tapte kampen 0-1, men Ødegaard får ros for sitt innhopp.

- Han har kommet inn og skapt kaos. Satt litt fyr på dette her og skapt en gnist, sa kommentator Endre Olav Osnes Ødegaard etter en flott involvering av nordmannen.

Etter kampen fikk Ødegaard også ros i TV 2 sitt Premier League-studio.

- Han kommer inn og var livlig. Får også ballen mye. Dette må være godkjent, sier Erik Thorstvedt.

- Ja, jeg synes det. En vanskelig kamp å komme inn i, hvor kampen var veldig satt. Aston Villa graver dypt og fighter som bare det. Han hadde en del fine stikkere, men kunne kanskje slått en til, var Simen Stamsø Møller sin dom.

Kamp om plassene

Ødegaard skal ha forlatt Real Madrid i håp om å få mer spilletid.

Nordmannen må imidlertid regne med hard kamp om plassene også i Arsenal.

Nylig uttalte Arsenal-kjenner og fotballkommentator Kenneth Fredheim at han var skeptisk med tanke på Ødegaards sjanser for spilletid i Arsenal.

- Spørsmålet er hvor lett det er å komme inn der og markere seg. Særlig fordi Arsenal nå plutselig ved hjelp av unggutter har begynt å få sving på det offensive igjen. Det er umulig å se at han skal danke ut Saka på høyrekant og nesten like umulig å se at han skal danke ut Smith Rowe i tier-rollen. Det blir en utfordring, sa Fredheim til Nettavisen.

- Jeg er rett og slett skeptisk til hvor mye spilletid han får, foralte Discovery-kommentatoren.

Det gjenstår å se om at nordmannen klarer å overbevise Arsenal-manager Mikel Arteta.

Arsenal møter Leeds hjemme i neste kamp 14. februar.

