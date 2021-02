Kraftige reaksjoner mot Premier Leage-dommer: - Noe av det dummeste jeg har sett

Ekspertene ser rødt etter Mike Deans dommeravgjørelse.

FULHAM - WEST HAM 0-0:

På overtid valgte dommer Mike Dean å vise ut West Hams Thomas Soucek for å ha truffet Alexander Mitrovic i ansiktet med albuen.

Reprisene viste at det hele så helt uforskyldt ut, men etter å ha brukt lang tid bak VAR-skjermen valgte kampsjefen å sende Soucek av banen.

- Uvirkelig

Det kommer det nå sterke reaksjoner på.

- Noe av det dummeste jeg har sett, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller Premier League-studio etter kampen.

- Uvirkelig dømming igjen. Mike Dean. VAR. For noe rør, skriver Brede Hangeland på Twitter.

Også engelske eksperter kommer med tirader etter dommeravgjørelsen.

- Kan ikke finne en sjel her som synes det er et rødt kort. Hvordan kan både Lee Mason og Mike Dean se det som et rødt? Det må bli omgjort for Thomas Soucek, skriver Gary Lineker.

Tidligere Premier League-spiss Tim Cahill er sikker på at det røde kortet vil bli slettet.

- Dette blir garantert gjort om. Hvem som helst som kan og forstår spillet kan se at det var et uhell, skriver han.

Poengdeling

West Ham hadde ikke avgitt poeng mot andre enn Liverpool i 2021 før møtet på Craven Cottage lørdag kveld. Men seiersrekken tok slutt, og med bare ett poeng blir West Ham liggende på femteplass.

Heller ikke nysignerte Jesse Lingard, som er innleid fra Manchester United, klarte å bidra til at West Ham fant nettmaskene mot Fulham.

Lingard debuterte med to mål i West Ham-trøya i 3-1-seieren over Aston Villa. Lørdag var det langt mellom de store sjansene.

For Fulham kan det ene poenget vise seg å være viktig. Klubben er på nedrykksplass, med åtte poeng opp til Burnley på trygg grunn.

På overtid fikk altså West Hams Tomás Soucek rødt kort for et albueslag etter en VAR-vurdering.

