Vanvittig overtidsdrama da Manchester United mistet seieren på overtid

United ledet kampen to ganger, men fem minutter på overtid sikret Dominic Calvert-Lewin uavgjort mot Solskjærs menn.

MANCHESTER UNITED - EVERTON 3-3:

Manchester United hadde det i sin hule hånd frem til Dominic Calvert-Lewin dukket opp på en dødball og utlignet for gjestene i det 95. minutt.

Dermed endte det 3-3 på Old Trafford.

- Vi ga oss ikke og jeg føler at vi fortjente poenget, sier overtidshelten til BBC Sport etter kampen.

Solskjær selv er en skuffet mann etter å ha mistet seieren så sent, til tross for at han er fornøyd med lagets prestasjoner etter pausen.

- Vi spilte bra fotball i andre omgang men slapp inn tre scoringer etter tre skudd på mål. Når man gjør det er det skuffende, sier Solskjær til Sky Sports.

Edinson Cavani, Bruno Fernandes og Scott McTominay scoret målene for hjemmelaget, mens Abdoulaye Doucouré og James Rodriguez, sammen med nevnte Calvert-Lewin, sto for gjestenes scoringer.

United gikk inn til pause i ledelsen 2-0, men seks minutter ut i andre omgang hadde Everton allerede rukket å komme tilbake i kampen med to scoringer.

Det fikk journalist i The Telegraph James Ducker til å reagere.

- Alt det gode arbeidet fra United til ingen nytte i løpet av tre minutter etter at De Gea gir Everton et mål tilbake. Sterk avslutning fra James til 2-2, men mer et katastrofalt forsvar fra United. Stor reaksjon fra Ancelottis lag, skrev Ducker på Twitter etter at utligningen var et faktum.

- Kvalitet

Etter en jevnspilt start var det United som først fikk hull på byllen halvveis ut i den første omgangen.

Et perfekt innlegg fra Marcus Rashford fant Cavani på bakerste som stanget vertene i ledelsen.

- Kremlegg fra Rashford. Cavani styrer inn 1-0 med hodet. Kvalitet, skrev fotballekspert Morten Langli på Twitter like etter scoringen.

Og ikke lenge før pause doblet Fernandes ledelsen i sin 50. kamp for de røde djevlene. Portugiseren mottok ballen utenfor 16-meteren, før han banket den i motsatt kryss.

- Det Bruno Fernandes-målet er kunst. Teknikken er Silicon Valley, var Jan Åge Fjørtofts dom over langskuddet.

Dominic Calvert-Lewin fikk en gigantmulighet til å redusere på overtid i første omgang, men alene med David de Gea strøk spissens skudd stolpen.

To kjappe fra Everton

Rett etter pause fikk Everton-spissen nok en gang rom å løpe i. Innlegget hans bokset De Gea rett i beina på Doucouré, som reduserte for gjestene.

Om ikke det var nok, banket James Rodriguez inn utligningen få minutter senere, denne gang forbi en sjanseløs United-keeper.

Overtidsdrama

20 minutter før slutt fikk United frispark ute på venstresiden. Luke Shaws presise venstrefot traff McTominay inne i feltet, som sendte vertene tilbake i ledelsen.

Rett før slutt dukket Calvert Lewin opp og sørget for poengdeling.

Digne løftet inn et frispark som Michael Keane stusset videre. Evertons toppspiss dukket opp foran De Gea og fikk pirket ballen inn.

