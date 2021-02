United mistet seieren på overtid i Solskjærs jubileumskamp

Ole Gunnar Solskjær rundet 100 Premier League-kamper som manager i Manchester United og så ut til å få seier, men Everton sikret 3-3 på overtid av overtiden.

Det var lagt til fire minutter, men etter 94.50 stusset Michael Keane et frispark fra Lucas Digne, og Dominic Calvert-Lewin satte inn utligningsmålet fra kort hold.

– Jeg ventet bare på en stuss. Jeg visste at jeg ikke ville nå serven, men jeg ventet bak duellen, og jeg visste jeg kunne reagere raskere enn keeperen, sa Calvert-Lewis til Sky Sports.

– Hvorfor ble det lagt til så mye? Vi spilte god fotball i 2. omgang, men vi slapp inn tre mål på tre skudd på mål. Det er skuffende. Jeg klandrer ingen enkelspiller for målene, men vi burde forsvart oss bedre som lag, sa Solskjær til Sky Sports.

Scott McTominay hadde nikket inn det som så ut til å bli Uniteds vinnermål på et frispark i motsatt ende av banen i det 70. minutt, i en situasjon der Everton-keeper Robin Olsen var uheldig og skled. Det skjedde etter at Everton hadde hentet inn Uniteds tomålsledelse.

Joshua King kom inn og spilte de siste ti minuttene mot klubben der han gikk gradene som ungdomsspiller. Det var han som skaffet frisparket som førte til utligningen, da Axel Tuanzebe pådro seg gult kort for å felle ham.

– Han spilte med energi, og det er noe vi trenger, sa Everton-manager Carlo Ancelotti til TV 2 om King.

Solskjærs menn trengte seier for å holde tritt med byrival Manchester City i toppen av tabellen, og de så ut til å ha ordnet det før pause med to flotte mål signert Edinson Cavani og Bruno Fernandes.

Vakre mål

I det 24. minutt satte Fernandes opp Marcus Rashford på høyrekanten. Fra hjørnet av 16-meteren bøyde han et innlegg inn mot lengste stolpe. Det seilte over luggen til Michael Keane og falt ned på hodet til Cavani, som kunne bukke ballen i mål.

Rett før halvtid doblet Fernandes med sitt 13. seriemål for sesongen. Med et overhopp sørget han for at Aron Wan-Bissaka fikk ballen uten på høyresiden. Han dyttet den inn til portugiseren, og av en eller annen grunn syntes ingen Everton-spiller det var nødvendig å presse portugiseren. Fra 16-meterstreken sendte han i vei et skudd som seilte inn i motsatt kryss.

Da hadde Paul Pogba i mellomtiden haltet av banen med en ny skade. Franskmannen holdt seg til låret.

– Det er en muskelskade. Han skal skannes i morgen, sa Solskjær til BBC.

Kom tilbake

Everton var ikke ufarlig. Richarlison skjøt rett utenfor etter at Digne vant ballen fra Victor Lindelöf, og på overtid i omgangen kom Calvert-Lewin alene gjennom, men skjøt rett utenfor.

Det ble et varsel om det som skulle komme. To mål med tre minutter og 17 sekunders mellomrom tidlig i 2. omgang sendte gjestene opp i 2-2.

Først tredde Tom Davies ballen gjennom til Calvert-Lewin, som kom rundt og la inn fra dødlinja. David de Gea ga en retur rett ut, og Abdoulaye Doucouré kunne bredside ballen i mål. Da var det spilt snaut 49 minutter.

I det 52. minutt var Doucouré nest sist på ballen da James Rodríguez utlignet.

– Vi var mye bedre i 2. omgang enn i første. Vi fortjente ikke å lede 2-0 ved pause selv om det var to fantastiske scoringer. Etter at de scoret to var vi veldig gode, sa Solskjær til TV 2.

Nytt drama

En feil av Everton-keeper Robin Olsen bidro til at han i det 70. minutt kunne juble for et nytt ledermål.

Luke Shaw tok frispark fra venstre. McTominay fikk hodet på ballen omgitt av Everton-spillere, men headingen var ikke bedre enn at den burde vært keepermat. Olsen skled og nådde ikke bort til hjørnet der ballen forsvant inn i mål.

Olsen var med opp på frisparket på overtid, men det var altså Calvert-Lewin som tok med seg ballen inn i målgården og beinet inn 3-3-målet.

– Klart vi er skuffet når vi mister to poeng med siste spark på ballen, men sånn er fotball. Vi er på vei til å bli mer et United-lag som jeg vil se, men vi må ikke slippe inn så mange mål, sa Solskjær til TV 2.

På 63-årsdagen for München-tragedien som kostet åtte United-spillere og 15 andre mennesker livet var det ett minutts stillhet før avspark, og United spilte med sørgebånd.

