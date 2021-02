Spennende banker i vrien V75-omgang

Romme står for søndagens V75-omgang, og dette er alt annet enn lettløst. Vi jakter V75-suksess med en banker som er betydelig bedre enn raden...

Romme byr nesten som vanlig på store utfordringer, og ingen skal bli overrasket om det går mot svært store kroner i dagens V75-omgang. De helt klare bankerne finnes ikke i denne omgangen, og da blir det litt ekstra vrient med tanke på at det også er en krone rekken som gjelder. 3 Guli Rubin (V75-3) blir vårt halmstrå, og vi tror bestemt på en stor sjanse for formbomben! Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 10 On Track Piraten – Er en ordentlig hedershest, og den presterer fortsatt på et bra nivå selv om den altså er blitt 13 år. Spurtet riktig så bra i kulissene sist, og var ikke tom over mål. Nå får Magnus Djuse igjen sjansen, og det er naturligvis et pluss. Mot en svært overkommelig gjeng kan den vinne, og den må med på alt.

V75-2 : 10 Charlie Brodde – Småskummelt løp hvor vi velger å spekulere mot storfavoritten. Brandel som kjører storfavoritten har ikke vunnet løp siden august 2020, og har neppe en veldig selvtillit… Vår ide blir kjørt av en kusk som kjenner hesten godt, og som har vunnet med den tidligere. Spurtet riktig så bra i V75’en sist, og gjorde det mot MYE bedre hester enn dette. PRØVES SOM EN SKRELL MOT BILLIG MOTSTAND!

V75-3 : 3 Guli Rubin – Ble for pigg med et stengt hodelag sist, men gikk altså ENORMT mellom et par galopper. Den siste galoppen kom i stengt posisjon mot oppløpet, og den så rett og slett veldig formsterk ut. Er ikke helt stabil, men feilfritt har den en stor sjanse med betingelser som dette. SPILLES!

V75-4 : 1 Danois Simoni – Er bedre enn raden, og absolutt en hest som kan skrelle her. Nest sist ble den «krysstaklet» som godtgående i kulissene, og fikk dermed løpet spolet med krefter igjen på tanken. Sist leverte den en bunnsolid sluttrunde, og vi gav den igjen et klart pluss i kanten. Er sikret et bra opplegg fra sitt innerspor, den får på seg en BIKE, og er verdt et forsøk som for lite spilt i billige omgivelser som dette.

V75-5 : 6 Björn Bork – Spurtet meget sterkt sist, og var ikke mye slått til andre. Kommer med solid form til Romme, den er kjapp fra start, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. Plasseres foran 10 Tekno Viking som vi likte skarpt etter pause sist. Disse to skiller seg ganske klart ut.

V75-6 : 8 Hector Boko – Vær OBS på at det er samme eier på både Opalis og Hector Boko. Hector Boko har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den har bitvis levert veldig bra innsatser. På Romme er det en vinklet vinge, og Jepson kommer nok å ladde for fullt fra start. Har dessuten blitt strøket inn et spor, og vi blir alt annet enn sjokket om det kan bli tidlig tet. Rapportene fra trenerhold er positive, og formen skal være bra. PASSES!

V75-7 : 3 Juvel Ribb – Gikk PIGG i mål etter sene luker sist, og er i en strålende form. Her suser den til tet, og det blir dårligst rygg leder igjen. Gjør seg ikke bort om lukene skulle komme, og den er litt spennende som nesten helt uspilt. Plasseres foran 9 Teton Sweet Lindy som var veldig forbedret i ny regi sist samt 4 Fleur Mearas.

