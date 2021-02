Søndagens Premier League-rykter

Kylian Mbappe skal ennå ikke ha bestemt seg for hvor fremtiden hans ligger.

PSG-superstjerne Kylian Mbappe kan komme til å signere en ny avtale med den franske storklubben før han drar til Real Madrid om to år, hevder spanske AS. Franskmannen skal ville vente med en overgang siden han vil se om den økonomiske situasjonen forbedres i den spanske storklubben. Real Madrid har i likhet med de aller fleste klubber tapt mye penger på grunn av korona.

Aston Villa skal være klare til å tilby Jack Grealish en ny og forbedret kontrakt, melder 90min. Den engelske klubben skal også ønske å kjøpe lånesoldaten Ross Barkely permanent fra Chelsea.

Fernandinho kan bli værende i Manchester City etter sesongen, han skal nemlig ha blitt tilbudt en rolle i Pep Guardiolas trenerapparat, hevder Goal.com. Kontrakten hans går ut til sommeren, etter å ha å vært City-spiller siden 2013.

Sergio Ramos skal operere kneet sitt og er ute i to måneder. Det kan bety slutten for hans lange Real Madrid-karriere, skal man tro Marca. Kapteinen sin kontrakt i storklubben går ut til sommeren, og det rapporteres om at han og Real Madrid er langt fra enige om en ny avtale.

West Bromwich prøver å finne penger til å signere spissen Ahmed Musa, som for tiden er uten kontrakt, skriver Daily Mail. Brighton, Burnley, Southampton og CSKA Moskva skal også være interessert i nigerianeren, skriver avisen videre.

West Ham følger Blackburns engelske spiss Adam Armstrong tett, og vurderer å legge inn et bud på 23-åringen i sommer, melder The Sun.

Den hardbarka midtstopperen Ryan Shawcross skal være i samtaler med med Stoke om å kansellere kontrakten hans, slik at han kan få til en overgang til MLS-klubben Inter Miami, hevder 90min.

Barcelona kommer ikke til å akseptere mindre enn 15 millioner euro hvis de skal selge andrekeeperen Neto til sommeren, melder Marca.

