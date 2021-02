Sjansebanker i V65-omgang med gedigent potensial

Momarken avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG, og dette er alt annet enn lettløst. Bankeren som vi landet på var kun et 4-valg når tipsene ble lagt ut...

Vi er glade i Momarken, og det pleier ofte å skje litt på denne banen. I kveld avrundes uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG, og det vil overraske oss om ikke dette gir meget bra betalt. Det finnes ingen klink banker i denne omgangen, og vi var lenge i tenkeboksen før vi landet på 3 L'amour Bonanza (V65-5). Burde greie å komme seg til tet i kveld, vi ser ikke hvem som greier å trykke opp noen fart på utsiden, og dermed skal dette være over... ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Finnskog Nox – Har en passende oppgave foran seg i innledningsløpet, og har den bare litt form etter en liten pause så må sjansene være gode i et løp som dette. Skal stå først på ranken. 1 Battimo – Er en humørhest som har spennende betingelser foran seg. Er sikret et bra opplegg nå, distansen er den riktige, og den burde få luker til slutt i dette lille feltet. Kan speede ned alt om den har dagen.

V65-2 : 12 Elite Odin – Tror vi bestemt vinner dette om den bare skikker seg. Har avslørt bra kapasitet, og duger godt i et billig løp som dette. Var ikke like bra sist, men ble trolig felt av en elendig bane da. Tilbake på sitt beste er den altså god nok i massevis, og det kan fakta dreie seg om en banker for de frekke.

V65-3 : 3 Dior Vincent – Var faktisk et dønn sistevalg når vi la ut våre tips, og det blir helt feil. Vi snakker om en hest som var helt ENORM på samme tid i fjor, og kammet med seg fire strake seire fra 3. januar til 10. mars. Jogget faktisk 13,0/1609ma med krefter igjen på Bjerke 12. februar. Mistet formen i løpet av 2020, men er nå kommet inn på stallen til Bjørn Duestad, og det skal bli ekstremt spennende å se den igjen etter pause. På sitt beste går neppe noen klar, og her må man være litt på vakt.

V65-4 : 10 Biffmann Ø.K. – Kommer ut etter en liten pause, og har skiftet trener siden sist. På ren kapasitet er den klart best, og sist viste den 29,4/1900m etter en grov startgalopp. Gjorde det under ufyselige forhold på Sørlandet. Er solid kuskeplusset i kveld, og dette er en hest vi gleder oss å følge fremover. Burde ha en god del å hente, og her må man rett og slett være på vakt.

V65-5 : 3 L’amour Bonanza – Må ha en STOR sjanse i kveld, og det er en hest vi tror mye på. Var ikke på topp i sitt siste løp, men spurtet meget bra i kulissene nest sist (08 s 300m), og på sitt beste er denne knallgod. Er lynrask fra start, og sist jogget den forbi 2 Höwings Venus på startsiden. Tethesten i dette løpet vil trolig få det veldig billig da vi ikke helt ser hvem som skal trykke opp noen fart på utsiden. I tet er L’amour Bonanza hesten å slå, og den må bare prøves etter en liten pause i kveld. Var utrolig nok kun et 4-valg når vi la ut våre tips, men det vil endre seg utover dagen.

V65-6 : 3 Nelson Andrea – Var brenngod gjennom deler av fjoråret, men mistet så formen på høsten, og fikk seg en pause. Er best på sprint, men fra ryggen til 1 Fux Deluxe kan også dette bli dønn riktig. Det er nemlig ikke enkelt å pakke inn hester på en bane som Momarken. Står også helt riktig inne i dette løpet grunnlagsmessig, og Killingmo har trolig ventet på denne oppgaven for sin springer. SPILLES!

