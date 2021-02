Ingen av de norske herrelagene kvalifiserte seg til finalen i lagsprinten i Ulricehamn.

De to norske herrelagene var med i samme semifinale-heat i lagsprinten i Ulricehamn. Førstelaget, bestående av Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh, endte som nummer fire i semifinalen.

De måtte håpe på at tiden var god nok til å komme til finalen, men i den andre semifinalen gikk det betraktelig fortere. Hele syv lag fikk bedre tid enn Norge, og dermed var dagen over før den hadde begynt for det norske førstelaget.

- Ikke en vellykket helg

På Norges andrelag gikk Pål Trøan Aune og Thomas Helland Larsen. De ble nummer seks i samme semifinaleheat som førstelaget, og gikk heller ikke videre til finalen.

- Dette har ikke vært en vellykket helg, konstaterte NRK-kommentator Jann Post.

Finalen var det Italia som gikk seirende ut av. Sveits tok en overraskende andreplass, mens Sveriges andrelag ble nummer tre.

Flere av Norges antatt beste løpere ble værende hjemme i Norge denne helgen for å forberede seg til VM i Oberstdorf.

- Vi snakket om at Krogh eller Skar kunne gå seg inn som reserve til VM-troppen denne helga, men ingen av dem har greid å styrke kandidaturet i løpet av denne helga, sier NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Lørdagens sprint ble heller ikke en norsk jubeldag. Ingen norske løpere klarte å komme seg til finalen.

Tung finale for de norske kvinnene

De to norske kvinnelagene klarte imidlertid å kvalifisere seg til finalen på lagsprinten. Det ble en tøff affære for de norske kvinnene. Førstelaget, bestående av Julie Myhre og Mathilde Myhrvold, ble nummer syv.

På andrelaget gikk Magni Smedås og Kristin Austgulen Fosnæs. De endte som nummer åtte.

Slovenia tok en overraskende seier i kvinneklassen. Linn Svahn ble spurtet ned av Anamarija Lampic, og det svenske laget måtte dermed ta til takke med andreplass på hjemmebane. USA ble nummer tre.

